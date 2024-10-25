鄭嘉穎拒與陳凱琳夫妻檔做KOL 家有3小孩 陳設凌亂正常 (14:51)

鄭嘉穎昨天（24日）以保良局兒童助養大使身分擔任「一日照顧員」，拍片呼籲大眾關注及捐助有需要兒童。嘉穎談到平日與3名年幼兒子的相處時，稱他們的性格各有不同，要按情况「執生」。他自言成為爸爸後變得有耐性︰「我從前沒耐性，特別是在工作的時候，為何半小時可拍完，要一小時完成？跟小朋友、小動物拍攝最難搞，但發脾氣亦於事無補，寧願找方法去溝通，從而訓練出耐性。」

太太陳凱琳（Grace）成為最吸金KOL第一名，嘉穎稱沒留意，他被問到可開心太太在這方面發展很成功時說︰「她找到自己的空間和喜歡做的工作，現在潮流興上網，很適合她，最重要是她做得開心。KOL不易做，她的工作也很辛苦，為點擊率而努力構思有趣東西，不停拍新事物給大家看。」嘉穎自言比較傳統，愛保留一些私人空間，不適合做KOL，因此無意與陳凱琳夫妻檔。他說︰「我偶然出現在太太的影片，都是大家有共識才拍。太太主導，我只是配合。我們財政獨立，我有點積蓄。太太吸金力強是好事，我更不用擔心。可以分擔家庭負擔？不知道將來和小朋友如何，少一個煩惱比多一個煩惱好。」

對於被網民指家中陳設凌亂，嘉穎認為家有3小孩，凌亂也正常。他笑言︰「剛剛執拾好，一會兒後又變亂，很正常﹗什麼事都會有人講，毋須太理會。孩子有時周圍放玩具，我也怕踩中。太太的港姐冠軍后冠和權仗也亂放？那不是真的后冠和權仗，不逐一回應猜測了，否則會很忙。」

（即時娛樂）