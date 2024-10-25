張繼聰回應硬闖護膚店拍戲風波 嘆演員位置尷尬 不會出面調停 (15:41)

張繼聰和蔡卓妍主演的賀歲片近日鬧出借場風波，徐天佑太太Olive創立的護膚品牌店控訴電影製作團隊硬闖店內拍攝，電影公司隨後發聲明稱當日得悉劇組主要成員與店舖負責人關係良好，嘗試重新溝通，獲在場一名職員准許入內拍攝，沒再提出租金要求，惟劇組後來阻止店員拍攝照片後，店方突說不允許拍攝。張繼聰昨晚（24日）出席電影《裡應外合》首映時稱當日身在現場，拍攝跟蔡卓妍的戲分，因首天開工而心情緊張，忙於跟導演溝通角色基調，不知道場地安排情况。

他說︰「我們曾入店內拍攝，沒發生任何不愉快事情。我曾光顧該店的美容服務，因此曾跟店內職員打招呼，氣氛平靜，直至晚上才知發生問題。不過，我不了解，如一早知道就不會這樣。作為演員，我不會問製片有關租用場地的事。電影公司及美容店分別發出聲明，我不想再評論，以免被炒作。希望負責人好好處理事件。」

張繼聰稱曾就事件看網民討論，見有人將不滿發泄到演員身上。他無奈表示︰「事件對我們演員有點影響，大家與導演、編劇一同努力創作，但首天開工已給人留下不好印象，很尷尬。不過，我會用心拍下去，會配合重拍有關的戲分。找徐天佑幫手調停？我們是朋友，有就事件討論，但不是我的角色能調停，希望盡快處理好事件。這些事不應該再發生﹗」

談到在《裡應外合》中化爛面妝演反派，眉毛漂染後脫落沒再生長，張繼聰說現在要霧眉︰「女兒問我的眉毛為何不同了，我答她爸爸偉大，拍完這部戲後，失去了眼眉毛。我在電影開拍前接受動作訓練，其間拉傷了大腿後方，肌肉撕裂，做了8星期物理治療。我為配合拍攝，決定忍痛上陣，有些動作要靠鏡頭遷就完成。」

（即時娛樂）