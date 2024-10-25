容祖兒想找愛情滋潤 有意明年底啟德體育園開騷 (16:28)

容祖兒今天（25日）出席GAC E9新車發布會，獲贈全新混能七人車。她受訪時自言愛駕車，雖然開車技術仍可改進，但已比當年剛考獲車牌時進步了很多。祖兒說︰「我當年的駕駛技術，被人形容似打遊戲機，最經典是出席梅艷芳生日會，被相機閃燈閃到看不到路，最終刮花了張學友的車，最後好像因為是朋友，不用賠錢。不過，我的駕駛技術進步神速，現在已能在外地安心自駕遊。我在北京居住幾年已買了車，別人都讚我厲害。去年我在滂沱大雨下開車，以為自己在駕駛橡皮艇，但還能把蔡卓妍安全送回家，肯定了自己的駕車技術。」

祖兒表示上星期一天內分別到北京及新加坡工作，因兩地天氣差異大而感冒聲沙，回港後狂睡24小時才恢復了不少。她自言現在的體力不及從前，要午睡讓自己「充電」。她被問到可需要愛情滋潤時說︰「那不是充電，是落偈油滋潤。我的引擎沒問題，只是電池麻麻，如找到靚偈油（引擎潤滑油）就換，但要找，當然想找最高級的。」

談到有傳或不會參加新一季內地節目《聲生不息》，祖兒澄清︰「我是長駐的，月尾便開始錄影。」她表示已錄好多首廣東新歌，就快推出市場，惟目前仍未決定選取哪一首。祖兒稱明年初會到澳門開騷，明年底的香港演唱會未有定案，她很想在啟德體育園舉行。談到她曾在澳門開騷期間險跌落台，祖兒說︰「我已很小心，那次是因為升降台提早降落，幸好我骨格精奇。」

（即時娛樂）