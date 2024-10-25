林保怡未遇過硬闖拍攝情况 何啟華︰繁忙時間收費屬正常 (17:47)

何啟華（Dee）和魏浚笙（Jeffrey）在電影《焚城》飾演消防員，兩人最難忘穿上「黃金戰衣」入火場拍攝。（劉永銳攝）

林保怡、謝君豪、魏浚笙、何啟華（Dee）、王丹妮等，昨晚出席（24日）電影《焚城》首映禮。保怡在戲中飾演消防處長，入行前曾當過消防員的他，笑言多年後終於升職，早前跟消防員朋友食飯時，特別給他看其角色劇照。演消防員的何啟華和魏浚笙最難忘穿上「黃金戰衣」入火場拍攝︰「那件戰衣重達30至40磅，穿上它拍攝時不停流汗，如走了入水舞間，去水程度比飲齋啡厲害。」Dee說︰「我拍攝前要減肥，開工後毋須再減。」魏浚笙表示︰「拍攝時太熱，我幾乎中暑，臉紅得似燒豬，要狂飲水降溫。」

張繼聰和蔡卓妍主演的賀歲片近日鬧出借場羅生門風波，保怡說︰「我沒留意。從前拍攝電視劇外景時，即使在街上拍攝也常被人驅趕，有些保安還會出言大罵，叫拍攝團隊遠離。如果在店內拍攝，團隊事先一定會申請。我們早前到內地拍《刑偵12》，所有借場均依足程序申請。大家不要做壞孩子，即使是導演要求也要拒絕，導演不是『大晒』﹗不要強行拍攝，這樣會令演員尷尬，希望事件沒影響香港的電影形象。」

何啟華有經營餐廳生意，餐廳曾借出場地作商業拍攝。他認為食肆打開門做生意，繁忙時間借出場地拍攝要收費屬正常事，如拍攝時間為空閒時段，或對方只是打卡影相則無所謂。何啟華說︰「從前拍一些學生作品，由於沒資金租用場地，事前也必須得到場地負責人同意才拍攝。我的餐廳屬樓上舖，上樓要經過保安，餐廳門外很窄，較難硬闖拍攝。員工指引？我相信員工會禮貌地說明，餐廳範圍拍攝要事先申請。作為演員，我們只專心演出，借場地或其他事由電影公司安排。」

（即時娛樂）