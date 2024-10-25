林明禎習慣香港生活 會把握好姻緣 凌文龍坐輪椅尋恐懼感 (20:30)

林明禎與凌文龍首度合作，拍攝電影《把幸福拉近一點》，演繹一段按摩師與罕見病患者的友誼，最難忘其中一場女方推着輪椅上的男方，在大雨中玩耍的對手戲。明禎入行前曾開設水療店，3年前拍攝《把幸福拉近一點》時已希望來香港發展和生活。她說︰「角色的背景跟現實中的我相似，能接拍這電影，我覺得是一種奇妙的緣分。初來港時，我不懂說廣東話，甚至聽不明白。當時我同時拍攝此電影及《飯戲攻心》，兩部戲也超級多對白，唯有靠Rap的方式死背，因為我不知道自己在說什麼，很大壓力。」

談到她在戲中要為凌文龍做腳底按摩，明禎表示︰「劇組很好，他們準備了最靚的精油。我為凌文龍按摩完，他容光煥發﹗」凌文龍在戲中飾演罕見病患，他回憶拍攝過程很大挑戰︰「我當日接了此電影，兩星期後便要開工，只可盡可能做事前準備，除了聆聽真實患者的心路歷程、盡量揣摩面對死亡的心態，亦預先問劇組借輪椅練習。」凌文龍回憶控制輪椅越過路壆時，感覺像要跨過一座山，十分無助，從而找到恐懼的感覺。

MIRROR成員呂爵安（Edan）上月公開承認正展開追求，明禎被問到可覺得跟幸福的距離近了時說︰「能來港發展，我已覺得很幸運和幸福。之前沒想過能在香港生活，就是一步一步，突然之間，自然地在香港有很多工作。我在各方面也很習慣，覺得挺好 ﹗沒想過在香港遇上好姻緣？這部分就順其自然﹗這些都是開放的，隨緣，有就把握，沒有的話就專注工作。」

（即時娛樂）