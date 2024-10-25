903熱身足球賽｜柳應廷射入3球 AK封隊中MVP (22:30)

叱咤903主辦《903 AllStar籃球賽》於11月23日假亞洲國際博覽館AsiaWorld-Arena舉行，10月率先舉行一連四場《903AllStar 熱身賽》，包括羽毛球賽、乒乓球賽、排球賽及足球賽。今日舉行第四場熱身賽《903 AllStar 足球賽》，比賽時間60分鐘，上下半場各30分鐘。「歌星勇士隊」由陳健安及洪嘉豪擔任隊長，率領隊員MIRROR成員江生（AK）與柳應廷（Jer）、ERROR成員梁業（肥仔）與保錡、樂隊ROVER成員卓金樂（Kim）、周殷廷、胡子彤、泰倫斯、黎展峯、應智越及CotaBoii。「九零三人隊」則派出林海峰擔任隊長，帶領隊員傑朱、余德丞、黃志淙、Jeff、German、Woody、Kelvin、Alfred、Marco，更邀得足球港隊代表暨香港足球先生陳肇鈞擔任903超級外援，聯同學校校隊成員，迎戰「歌星勇士隊」，並由Keyman及余迪偉擔任賽事旁述，鄭裕玲到場支持「九零三人隊」。

陳肇鈞代表「九零三人隊」在上半場頭二分鐘射入第1球，再由Marco射入第二球。Jer 隨後替「歌星勇士隊」梅開二度，射入兩球，追回二比二。陳肇鈞及余德丞各自射入一球，上半場「九零三人隊」以四比二勝「歌星勇士隊」。在下半場，余德丞及陳肇鈞各自再射入一球，周殷廷幫「歌星勇士隊」追回一球，Jer更施展帽子戲法，再入一球。在比賽尾段，林海峰射入最後一球，「九零三人隊」以七比四勝「歌星勇士隊」。陳肇鈞獲封「903足球先生」，由林海峰代表頒獎。

今日施展帽子戲法的Jer，被Keyman大讚好腳法，是名符其實的「風之子」。Jer指很享受今日的賽事：「我覺得好好玩，好Enjoy成個過程，因為好少同其他歌手一齊踢，同安仔（陳健安）、嘉豪、AK約咗五年都未踢到，今日終於踢到。」AK表示：「我覺得今日踢得麻麻地，幾球都同個龍門嘅距離有啲遠。而Jer今日踢得好好，入咗三球，係我哋嘅MVP。至於嚟緊喺《903 AllStar 籃球賽》，我就會喺場邊打氣，如果真係要落場，我就會跑動下，負責拉開啲對手。」Jer笑言：「我就唔想好似上年咁甩鞋，好彩今日有綁實鞋帶。」

胡子彤平時踢開後衛，今日的表演被Keyman大讚防守做到滴水不漏，他說：「本身安仔話輕鬆踢，點知陳肇鈞喺頭兩分鐘入球，即刻迫到我哋要施展真功夫。」

熱愛足球的洪嘉豪指：「今日我哋輸咗，不過都係雖敗猶榮。我喺球場屬於冷靜型，少參與進攻，今日做下半場嘅隊長，多數喺指手畫腳，做下䇿劃。不過球場太嘈，我叫到聲嘶力竭，但係隊友未必聽到，但成件事真係好好玩。」

至於擔任隊長的陳健安，今場賽事都有多次進攻射門：「韌帶受傷之後，第一次返落球場。不過今日先知係隊長，我就同佢哋熱身、講戰術。好開心可以一齊踢波，成件事好熱血。」

（即時娛樂）