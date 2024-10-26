衛詩雅首奪影后 增入圍金像獎信心 想為周家怡介紹筍盤 (15:29)

衛詩雅昨晚（25日）與周家怡、梁雍婷出席電影《破‧地獄》名人優先場，憑此戲於第39屆華鼎獎奪得「華語最佳影視女演員」的她說︰「很開心，覺得很幸福和感動﹗獎項不論大小，都是鼓勵和認可，令我有被看見的機會。對金像獎最佳女主角提名增加信心？這次得獎為我打下強心針，信心多了一點﹗不過，現在要先努力為電影宣傳，希望票房能取得好成績，因為每位演員也演得很好﹗我會留待參加完東京國際電影節後，與劇組一同慶祝，因得獎不是我一個人的功勞，全靠大家共同努力。如有機會，我希望能贏多兩個獎。」

周家怡將到埃及旅行，計劃回港後再與衛詩雅慶祝。她說︰「我去埃及，是為了尋回前世的男友。」明年2月出嫁的衛詩雅聞言稱，結婚當天會將花球拋給周家怡，同時會為她介紹男生。衛詩雅說︰「有個兄弟ok呀，與周家怡年紀相若，是專業人士。我未婚夫很多同學及朋友都是醫生，有些仍未結婚。」周家怡大笑︰「我的心情似去相睇，不是當姊妹。我感受到大家對我的愛、關心我的感情生活。早前有相士稱我的姻緣已出現，但我未察覺，或許是因為我太聚焦工作，沒留意到。」

梁雍婷與拍拖6年的男友感情穩定，惟未有結婚計劃。她表示︰「看見身邊不少人也為結婚大費周章，令我恐懼結婚。如我有天結婚，一定是因為衝動，才向男友求婚。結婚不是一個人的事，還要跟其他家庭成員關係好，包括跟奶奶的關係。與未來奶奶關係不好？不是，我們關係好好。」衛詩雅稱與未來奶奶關係好，對方給他們很大自由度和諒解，放手讓他們決定婚禮儀式。

（即時娛樂）