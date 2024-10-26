焚城｜魏浚笙稱票房好夠膽赤膊騷肌 何啟華自封放題演員好抵用 (16:50)

何啟華（Dee）、 魏浚笙（Jeffrey）、王菀之（Ivana）、王丹妮、林家熙（Locker）、黃愷傑和許恩怡，今天（26日）出席電影《焚城》電影宣傳歌 《一世隊友》優先見面會，吸引大批粉絲現身支持。活動播出《一世隊友》的MV拍攝花絮，身穿白背心的Jeffrey、Dee及Locker等濕身上陣，大騷麒麟臂。Ivana看見後，笑指他們應該要推出寫真月曆。

Dee表示拍攝當日，沒穿上全套消防員制服，只穿背心及褲子拍攝。Jeffrey笑言︰「如票房好，阿Dee可以褲子也不穿﹗」Dee反擊︰「此戲有很多男演員參演，如要說不穿褲子，Jeffrey應在頭3名，未輪到我。」Jeffrey稱即使票房好，也不能以脫褲子的方式回饋觀眾。他笑言可由脫褲子改為脫鞋子，又說夠膽脫去上衣赤膊上陣。Jeffrey說︰「我為稍後拍攝的電影操練出一身肌肉，可以讓大家看。我現在已練出腹肌，目標是操出6嚿腹肌。」

談到兩人的片酬，Dee說他是「放題演員」，非常抵用。Jeffrey說︰「新一代演員都是『任砌』﹗香港現在開拍的電影不多，有機會演出已很幸運。」Dee續說︰「我們沒可能收貴片酬，沒有收得貴的條件，能參與已很開心﹗」ERROR隊友吳保錡近日與女跑友傳發生姊弟戀，Dee認為傳聞不可信︰「希望保錡快點離開『低谷』。看見隊友如此，我也不開心。大家高抬貴手，不要追擊他﹗」

（即時娛樂）