陳奕迅泉州開騷收最強應援 800無人機砌個唱元素 明年巡唱到曼谷 (16:35)

陳奕迅（Eason）馬不停蹄繼續巡演Fear and Dreams演唱會，相隔9年再次巡到泉州，驚喜無限獲得最勁應援，歌迷準備800架無人機，重演演唱會上經典元素及片段，於泉州上空表演，令Eason睇到O嘴兼拍手掌。

Eason前日（25日）巡到去福建泉州，晚飯後有人通知他於酒店窗外等看表演，Eason還笑言：「放煙花嗎？」沒想到他住的套房大窗外，竟然升起800架無人機，打著Fear and Dreams大字，歡迎他來到泉州。

無人機排出精彩的太空人裝，演唱會舞台上的長鼻木偶、紅藍氣球等，讓他看到目不暇給O晒嘴，更興奮邊看邊跳演唱會上的舞步，自己也忍不住打卡留念。對大家的熱情，Eason非常感恩：「真的好有心，我記得我只來過這裏兩次，一次是DUO演唱會，一次是ANOTHER EASON'S LIFE演唱會，9年了，大家沒忘了我，還這樣熱烈歡迎，非常感謝。來看演唱會來看我已經足夠了，讓大家破費，有點不好意思，但又真的覺得好正，好好看，好開心。多謝。」

不經不覺已經巡演近2年，Eason坦言當中經過「Fear」，猶幸最多還是收到快樂的「Dreams」，所以他到每一站，都盡全力演出，帶給大家最好回憶。首場演出舞台上，他用有限閩南話跟觀眾打招呼，跟大家分享活在當下時，有歌迷大叫「富士山下」，Eason大笑：「富士山下，係講當下咩？富士當下？哈哈！」然後就清唱富士山下，全場跟著大合唱，High到爆炸。

明年2月，Eason再打破香港歌手新紀錄，在曼谷萬人體育館Impact Arena巡迴演出，門票於11月23日公開發售，準備撲飛了。對於又創新紀錄，Eason表示上次去曼谷開騷已是12年前，沒唱過這麼大場地，這次都是新嘗試，非常期待。

不少歌迷留言希望Eason到海外更多地方開唱，又許願曼谷是香港原版的Fear and Dreams，Eason表示看過歌迷留言：「許下願先啦，或者我唱個泰文版呢？」據知日本、澳洲、歐洲等演唱會亦在籌備之中，Eason說：「明年再講，一切等安排，盡量可以去到唱的地方，我都想見大家。」

（即時娛樂）