巾幗4｜呂珊減8磅演貴氣「鄧老太」 邵初首拍劇演「無間道」 (17:43)

呂珊表示近日嘗試了很多不同類型的工作，其中一樣是首度演出粵劇。（無綫提供圖片）

無綫台慶劇《巾幗梟雄之懸崖》昨晚（25日）播出第5集，劇情講述七爺（胡定欣飾）被綁後，遭神秘老人（蕭正楠飾）一再挑機及折磨，以及七爺母親鄧老太（呂珊飾）如何懇求柴十七（黎耀祥飾）幫忙拯救愛女。

相隔數年後再現公仔箱的呂珊，看上去清減不少，談到有不少網民關注她身形消瘦，呂珊表示為了角色造型，才減掉了8磅：「監製話要瘦少少，我就試下keep，唔喼弗之前個造型真係唔係咁理想，後尾減咗8磅，出嚟效果就好咗，最難係瘦面，但當我知道大家都覺得我好瘦時，都係好大鼓舞。」呂珊的鄧老太角色獲讚有貴氣，她指試造型時相當嚴謹，長達8小時：「坐喺度7、8個鐘試咗好多髮型同化妝，啲貴氣係時間做出嚟嘅。」

她又指拍攝氣氛愉快專業，很多場口一take過完成：「大家好專注演出，全部一take過，所以士氣好好，好開心。」

飾演鄧老太「左右手」娜娜的邵初，是繼《愛‧回家之開心速遞》後首個正式劇集演出，不過角色已相當有發揮。為了幫鄧老太收風，娜娜被逼做「無間道」，在銀行與儀姐（莊思明飾）狼狽為奸、並對柴十七表現涼薄兼無理批評，氣得柴十七直斥她「神經病」；但當揭露真正身分後，娜娜變回溫馴良善，表現亦怕醜。

邵初表示算是首次拍正劇，開工前十分緊張，做了大量功課，更寫日記幫助投入角色：「一路都好想演戲，因為第一次做好驚做得唔好，之前除咗讀熟劇本做筆記之外，我仲有為娜娜寫日記。」

（即時娛樂）