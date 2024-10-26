無窮之路4｜陳貝兒走訪埃及希臘 拜會「中埃情緣」及「網紅姊妹花」 (18:14)

由陳貝兒（Janis）主持的台慶專題紀錄片《無窮之路IV-一帶一路》，明晚（27日）播出第4集，Janis帶大家走訪埃及和希臘，先後拜會一段「中埃情緣」及「希臘網紅姊妹花」。

先說「中埃情緣」，來自江蘇的崔嚴，早年到埃及擴展業務時因招聘翻譯，認識了在當地土生土長的心怡；由於心怡自小熱愛中國文化，學了10年中文，2人一拍即合，最後拍拖結婚並誕下女兒「小珍珠」。

這段異地戀當初並不為雙方父母接受，全靠崔先生踏出勇敢的第一步，這段「中埃情緣」得以開花結果，崔先生笑言：「既然我在這裡，又選擇了她，我就自己去語言學校，然後學阿拉伯語，慢慢融入埃及社會，她媽媽也慢慢了解中國文化習慣，我們就慢慢磨合，求同存異。」

Janis聞言即大為感動：「其實這也是很感動的，有一個男人為了跟你父母溝通去學阿拉伯語。」心怡聞言亦甜笑說：「現在媽媽都非常愛他，他們還說如果我再有一個女兒的話，最好再找中國男的給她。」

「希臘網紅姊妹花」Marianna及Sofia，2人父親一早看好中國發展前景，有別於其他希臘家境較好的家庭，沒有將兩名女兒送到英國或美國讀書，反而為她們鋪排中國求學之路。Marianna及Sofia在18歲到了北京讀大學，之後再升讀碩士課程，畢業後在中國開投資公司，每年有一半時間在中國不同城市穿梭開會見客，另一半時間留在希臘，閒時會努力拍片放上網，向中國人介紹希臘特色文化，在內地亦有一定的知名度。

Marianna及Sofia帶Janis走訪雅典娜神廟、當地馳名的孔子和蘇格拉底的雕像之餘，還帶Janis回家參觀，介紹Janis認識父母之餘，還介紹自己的中國好友給Janis認識，齊齊大歎餃子大餐；其中一大亮點是，姊妹花媽咪相當後生，還擔起設計全屋的責任，相當厲害。

（即時娛樂）