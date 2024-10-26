黑色月光｜王浩信未參與宣傳 楊茜堯代解畫 林夏薇唔迫老公睇大膽演出 (18:26)

雖然楊茜堯已改名，但她的粉絲依然舉起楊怡的名牌以示支持。（林祖傑攝）

楊茜堯、林夏薇、楊卓娜、葉蒨文等今日（26日）到上水宣傳無綫台慶劇《黑色月光》，楊茜堯及林夏薇在台上玩遊戲時，即席大鬥演技，該劇於內地已播完，楊茜堯認為不要緊，她說：「相信很多香港觀眾未看，且十分期待，內地播完口碑也不錯，內地觀眾也覺得好看。」

她指6年沒有參演無綫劇，拍攝時畀心機去演，但沒想過拍出來會怎樣，她說：「當然期望會好，現在有好反應，全個劇組都好開心。」談到男主角王浩信一直未有參與宣傳，楊茜堯為對方解畫，她說：「王浩信正忙於在內地拍綜藝節目，抽不到時間宣傳，不過他將會回港。」

林夏薇亦表示該劇令她們成功打入內地市場，又獲網民讚她的白皙美腿搶鏡，她笑道：「覺得很開心，拍這套劇大家演得好爽，觀眾又看得開心，還多了很多討論話題，特別多謝客戶，給我很多代言，令我保養得好。（考慮幫美腿買保險？）我沒想過，希望有保險公司客戶找我。」

林夏薇於劇中有不少大膽演出，她笑言過往作品都會逼老公睇，但今次不會這樣做，她說：「等他自由去看，這套戲比較性感及尺度大了少少，平時他行開我就會暫停，今次會繼續播，不需要強迫他睇，現在網絡發達，相信會彈很多片段出來，相信老公不會介意，知道我是專業演員，或者他可以留意我劇中戴的鑽石，全部都是自家品牌。」

楊茜堯表示家中小朋友平時看到她的廣告，但這套劇兒童不宜，故不會讓小朋友收看，問可會逼老公羅子溢收看？她即道：「不用迫，會自動自覺，他都很撐我的。」

葉蒨文以性感裝束亮相，她強調不是搶女主角鏡，32歲生日想穿得漂亮，完成活動便和朋友到深圳慶祝生日，她說：「怎會搶到女主角鏡？她們都是實力派。」於劇中飾演楊卓娜的年輕版，葉蒨文表示很多人指她們似樣，對方亦曾於處境劇《愛•回家之開心速遞》演過15年後她的角色，但自問五官不及對方精緻。她指今次劇中只是被悔婚，不用再拍被強姦戲，她笑道：「我已拍過很多，更試過被先姦後殺，什麼年代的妓女我都試過演。」

（即時娛樂）