謝寧偕社企黃明慧辦曲奇慈善活動 薛家燕激讚曾醒明文筆 (18:43)

前港姐冠軍謝寧日前與社企的曲奇品牌創辦人黃明慧（花花）及前無綫公關部負責人曾醒明，到新城廣播接受薛家燕、范振鋒及思敏主持的《開心大派對》訪問，宣傳下月2日在荃灣舉行的《「點連多元•世界紀錄」暨慈商社市集》慈善活動，屆時會有逾400人製作巨形「點字曲奇」，齊創世界紀錄。

謝寧和花花相識多年，2人熱心公益，這次慈善活動中，擔任技術總監的謝寧笑言，是花花抬舉自己，她說：「真係唔敢當，花花嘅企業都做咗10年，雖然佢係視障人士，但佢上山下海，又爬山又潛水，仲會自己做曲奇同月餅，好似正常人一樣，我佩服到不得了，佢喺加拿大完成大學心理學系課程，𠵱家幫人做埋心理輔導，好有才華，今次佢一Call我話有呢個活動，我即刻舉腳贊成。」

家燕姐問到曲奇餅上的點字是甚麼？黃明慧解釋是視障人士專用的點字：「大家成日都會見到，例如電梯入面見到嘅一點點，就係盲人摸嘅點字，至於『點字曲奇』係我哋首創，每塊曲奇都有點字，亦都有唔同意思喺裏面，有師傅曾經問我，『點解你咁有創意，鍾意做牌九曲奇』。」花花又透露這次慈善活動，會有400多人在超過1600塊曲奇上面寫點字：「我哋會寫代表英文字LOVE，一齊做一塊大心形曲奇，希望可以破世界紀錄。」而是次活動籌得善款，將會幫助視障、聽障、智障、少數族裔及長者等，極具意義。

曾醒明成立的義工團體莒光文化服務基金，亦有份參與是次慈善活動：「我同謝寧識咗好多年，我第2屆港姐開始跟，謝寧係第13屆港姐冠軍，大家都好鍾意做善事。」家燕姐指傳媒十分相信曾醒明，而電視台多次面臨的公關危機，亦都靠他才得以解救，家燕姐還爆料：「曾生嘅文筆好掂，我每年生日出特刊，講嚟講去都講唔到重點，話畀曾生知，佢幾句就講晒我內心世界，真係好嘢！」

聽完家燕姐所講後，曾醒明表示要講個秘密給大家知：「每年香港小姐冠軍farewell嗰個講詞都係我寫，『喺過去一年...』，之後繞台一周，真係幫佢哋度身而寫，如果佢哋有為香港小姐或者電視台爭光，更加要特別發揚光大。」

（即時娛樂）