炎明熹傳遭雪藏 《聲夢》評審張佳添︰希望她有感恩的心 (19:14)

曾盛讚炎明熹是百年難得一見超新星的著名音樂製作人張佳添，不知道炎明熹突然沉寂下來的原因，希望她知道自己的方向，對曾經幫助過她的人和機構存有感恩的心。（資料圖片、炎明熹Ig圖片 / 明報製圖）

炎明熹（Gigi）傳因拒續約而遭無綫「雪藏」，自今年4月為新歌宣傳跟歌迷見面後，工作量及曝光率大減，近月更未獲安排出席公開活動。曾任《聲夢傳奇》評審的著名音樂製作人張佳添，曾盛讚首屆冠軍的Gigi是百年難得一見的超新星，前途無可限量。他近日接受港台《舊日的足跡》訪問時，談及對Gigi現况的看法。

張佳添說︰「我不知道發生了什麼事，但如果這現狀維持下去會很可惜。我們這兩年沒有接觸，希望她知道自己的方向，無論她是否繼續如此下去，和誰合作，將來如何，也希望她存有一顆感恩的心，包括任何曾經幫助她得到今天知名度的人或機構，只有這個心就夠了﹗」張佳添認為Gigi突然沉寂下來，背後一定有原因。他續說︰「我覺得未必是她一個人的想法，可能身邊有很多人影響着她。如果Gigi有任何迷失，歡迎來找我，我會給她一些事業上中立的意見和長遠的看法。主動找她？不會，我不是一個多事的人。所有後輩如在音樂行業上遇到任何問題或迷失，也可以找我傾訴。我下月就54歲，人生到了這個階段，做這一行已不是為金錢，是希望做有意義的事，貢獻自己的專業，繼而貢獻社會。」張佳添十分樂意分享個人經歷，當中除了自己有所得着之外，也希望其他人得到啟發，不需走冤枉路或轉牛角尖。他說︰「得失不要想太多，作為一個成功的人，特別是年輕的歌星藝人，若要成功就得承擔社會責任。最有價值的藝人是誰？就是健康的藝人，健康地服務社會，不要只顧掙錢，到時錢會找上你的。」

除了《聲夢傳奇》，張佳添亦三度擔任《中年好聲音》的評判。他直言擔任歌唱比賽評審時一定公正客觀，參賽者最好是聲色藝俱佳，但這標準不完全適合《中年好聲音》的參賽者。他說︰「《中年好聲音》就要聽聲音了，因為參賽者已不再是做偶像的年紀﹗能幫助具實力的人追夢，我很滿足。看見他們不斷進步，改變了人生，漸漸令我多了一份使命感。就像支嚳儀，她愈唱愈好，如果她今天參加《中年好聲音3》，分分鐘會奪冠。」

張佳添曾有過兩段婚姻，他說這兩段婚姻令他學會怎樣處理關係和情緒，遇上一些情况時一定要冷靜。張佳添說︰「所有的關係都是一面鏡，人的開心，最重要是獨處時也感覺熱愛自己的人生，這時便會跟身邊的人融洽相處。我感恩自己經歷了很多，終於找到最開心的自己。愛就像太陽，不會分好人壞人，國家富裕或貧窮的人也會被照耀着，這就是愛。對自己應該像太陽一樣，無論面對怎樣的自己也要去愛，再把滿瀉的愛分給他人，那就會有很多人愈來愈愛你了。所以我每日都跟自己談戀愛，也可以舒暢地和別人談戀愛。很多女朋友？那些不可以稱為女朋友，是女伴吧！我常說，我單身但不寂寞。」談到在街上跟女子激吻的傳聞，他表示︰「她結婚了，常常不在香港。」張佳添說兩女兒都知道他是不婚主義者，不會第三次結婚，但會問他最近跟誰一起。

（即時娛樂）