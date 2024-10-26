陳柏宇睽違6年 12月澳門開騷 偕女兒影宣傳海報曬父女情 (19:01)

陳柏宇（Jason）近年愈來愈貼地，除了經常與網民直播食早餐，分享家庭生活，他的歌曲風格亦愈來愈生活化，只因對Jason來說，生活與音樂都是密不可分。近日Jason除了送上與日本爆紅歌姬milet合唱歌外，他為樂迷送大禮，宣布《陳柏宇「LIFE IS LIVE 演唱會2024 澳門站》將於12月1日，假澳門百老匯盛大舉行，門票將於11月1日公開發售。

睽違6年，Jason再踏澳門舞台，以"NO LIFE NO MUSIC"為主題貫穿演唱會，與樂迷由經典金曲《你瞞我瞞》唱到新歌《可靠我》，透過音樂分享生命中每個高低起伏。出道18年，音樂事業佔據了Jason的大半生，對於是次澳門站演唱會，他說：「好耐冇去澳門做自己嘅騷，雖然都有出席活動唱歌，但係同自己開騷係兩回事。原來已經6年冇喺澳門開，有好多新歌都未唱畀大家聽，我都好想唱，點都會有經典歌，𠵱家仲係籌備階段。」

為了配合演唱會主題，Jason再度「重金禮聘」2位愛女Abigail（Abi）及Audrey參與「演出」，3父女登上宣傳海報。一手抱一個的Jason，笑得份外甜蜜，兩姊妹紮起辮仔，6歲的家姐Abi嘟起嘴仔、單眼兼V字手勢，可愛指數爆燈；妹妹Audrey的天然萌BB樣，同樣成為焦點，3人真情流露充滿溫馨又歡樂的氣氛。

Jason說：「張相係拍《可靠我》個MV嗰陣影，當時冇特別諗住用嚟做演唱會海報，但翻睇嗰陣，我都忍唔住甜笑，佢哋同太太係我人生最重要嘅人，同樣都係因為佢哋，畀咗好多力量我繼續造音樂，呢個就係我嘅《LIFE IS LIVE》。」

（即時娛樂）