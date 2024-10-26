王賢誌親揭出櫃心路歷程 曾擔心會孤獨終老 感激父母包容 (19:31)

入行30年、剛滿54歲的王賢誌（Vinci），前年炮製男男配對真人騷《仔仔一堂》，並於當時的J2台播放後獲好評，今年再炮製第2輯轉投ViuTV。Vinci為熱播中的《Boyscation Too》接受梁泰來主持的《星光背後》專訪，親揭今次身兼出品人自資400萬轉投對台的因由。節目中，Vinci揭露2013年在電台節目公開出櫃心路歷程，他感激父母包容，最後他承認自己行了很多冤枉路，沒想到公開性取向，反而獲得更多支持。

Vinci於2年前曾說過《仔仔一堂》後，難以再炮製第2輯，對於這次選擇自資再拍，他說：「拍完《仔仔一堂》之後，真係筋疲力盡，加上香港個市場太細，廣東話節目係無乜市場，搵唔到錢！當時TVB出錢包拍，當時出街後，反應都好好，第一輯有唔少仔仔受歡迎，吸納唔少Fans。我哋去過亞洲唔少地方宣傳，Fans男女老少、一家大細都有，有好多fans同我講：『得一輯真係唔夠喉！』令我諗係咪可以搞多輯呢？」

Vinci亦坦言花了很多時間，尋找適合人選，但揀人的確比上一輯容易：「最主要係佢哋睇過第一輯《仔仔一堂》，覺得呢個節目係好正面，佢哋都想企出嚟。」Vinci指這回《Boyscation Too》一行40多人，需赴峇里拍外景，需斥資400萬製作，他說：「決定開拍後，就開始去搵sponsor，去傾不同平台，傾完之後發現我自己出錢，係最快捷方法。因為年初經濟低迷，好難搵sponsor，但我又mark咗參加者同埋Crew喺3﹑4月拍，我又想有個外景去峇里拍，種種因素下就決定自資400萬去拍最快捷，今次節目版權屬於我，適逢ViuTV有興趣做播放平台，就一拍即合。」

王賢誌在1994加拿大返港入行，20多歲跟父母坦白性取向，及至2013年才於電台節目公開「出櫃」，他指2007年離開TVB後，已沒太大包袱，他說：「以前好驚任何負面事，影響幕前機會，離開TVB之後，開始被記者影得多我去同志吧，又話我同好多猛男一齊，其實影下影下，係畀狗仔隊come out咗先。當時我開始轉型做生意，我屋企人都知道，所以就喺電台節目夠膽再講多少少。」

Vinci很感激父母包容：「我介紹我另一半Kevin畀屋企人識呢件事係好自然，我哋一拍拖就同居，而我同父母住得好近，我又成日返去食飯，Kevin好快就融入咗我屋企。當時我年紀都唔細，我父母希望我搵個伴，佢哋從來都無唔高興，唔會畀任何壓力我，要多謝佢地咁包容，令我條路行得咁順暢，如果佢哋反對，我都拍唔成呢兩輯節目。」

Vinci跟Kevin於2009年相識，之後在2016年赴加拿大註冊結婚，對於另一半屬初戀就能修成正果，比起不少同性戀或異性戀者更幸運，Vinci說：「喺未認識佢之前，我覺得自己好不幸，以為自己要孤獨終老，以前又唔識、又唔知點同圈子嘅人接觸，又或者我鍾意咗嗰個人，先發現對方係直，令到自己行咗好多冤枉路。」

公開做自己後，Vinci指估不到獲得更多支持：「以前啲報道寫得我好負面，我無諗過公開咗之後，啲人就寫我好勇敢。我亦無諗過咁樣公開同結婚之後，會得到咁好迴響，行出街都會有人走埋嚟恭喜我，大家都好支持同接受。」

（即時娛樂）