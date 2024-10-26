譚耀文償願做DJ 客串報天氣 盼辦粉絲聚會：今次真係找數 (20:45)

阿譚近日宣傳一首與電影同名的主題曲《拼命三郎》，其唱腔跟過往不同，原來跟他的膊頭有關。（大會提供）

譚耀文（阿譚）日前到新城廣播，接受節目《原來生活好快樂》的「自主人生」訪問，阿譚在兩位主持鼓勵下，於直播室客串報天氣，事後獲程凱欣大讚字正腔圓；阿譚指自己小時候經常開收音機聽歌，覺得DJ聲線動聲，又可以做喜歡的事，自小夢想是做DJ，這次算是償願。

阿譚於1988年參加新秀歌唱比賽入行，他笑言當時表演慾作祟，所以去參賽，回想亦自覺很有勇氣，他說：「但當時冇諗過入唔入娛樂圈，冇咁有野心同機心，只係覺得自己鍾意呢件事，如果入到行就好，又可以做自己鍾意嘅事。」入行後，阿譚成為梅艷芳（梅姐）第2位入室弟子，梅姐帶他四出登台，令他見識不少。

其後阿譚由歌手跳入影視圈三棲發展，參演過不同角色，他直言演戲難過唱歌：「做戲要成日扮第2個人，有啲角色我都唔鍾意，但成個故事又好好，所以好糾結。」阿譚亦有獨特方法揣摩角色，跟他熱愛音樂有關，他說：「我從一開始演戲到𠵱家都用緊呢個方法，就係聽歌，搵隻啱角色嘅歌去聽，聽得多時，感情自然流露，然後諗下點氣質轉移，呢個就係我秘訣之一。」

阿譚近日宣傳一首與電影同名的主題曲《拼命三郎》，其唱腔跟過往不同，原來跟他的膊頭有關，他說：「可能真係用啱咗方向，我覺得膊頭好緊要，唱歌時要放鬆膊頭，個人緊張就會縮起個膊頭，放鬆晒之後，啲聲就會四周走。」阿譚透露盼明年1月前再推新歌，跟追隨他多年的粉絲分享：「或者搞個少少嘅粉絲聚會，我睇佢哋嘅留言都好唔好意思，好似爭咗佢哋好耐，今次真係找數。」

（即時娛樂）