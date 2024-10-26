臨時決鬥｜跟王丹妮演女拳手 周秀娜開工首日受傷縫5針 (21:41)

王丹妮和周秀娜會拍一場擂台上決一勝負場口，王丹妮笑說：「我們的目標很明確，為了爭陳湛文。」（鍾偉茵攝）

胡子彤、張文傑、伍允龍、王丹妮、周秀娜和陳湛文等，今天（26日）出席賀歲片《臨時決鬥》開鏡拜神儀式。

周秀娜和王丹妮在戲中演女拳手，有不少對打戲，她們事前練拳，周秀娜指自己在馬來西亞拍劇返港，便開始練泰拳，練了1個月，但第一日開工和王丹妮對打已受傷，她說：「劇情講述我到她家中踩場，赤手空拳打起來，混亂中被鐵腳椅子插傷左腳，初時以為只甩皮，但傷口爆裂，結果入醫院縫了5針，意外大家都不想。」

王丹妮拍這場戲亦受了輕傷，腳踝流血但不用縫針。她們稍後拍一場擂台上決一勝負場口，王丹妮笑說：「我們的目標很明確，為了爭陳湛文。」

「城寨四子」欠兩子林峯和劉俊謙，張文傑和胡子彤均表示可惜，伍允龍亦認為齊人會更好，但賀歲片有很多演員參演，很熱鬧和開心。問伍允龍是否再演反派？他笑言自己也不知道，因劇本不停改動，他原本不用打，現在也要打拳，他說：「之前腳傷休息2個月，所以都要操練，令身體狀態好一點。」

胡子彤和張文傑在戲中是拳手師兄弟，胡子彤表示沒刻意操肌，因打拳不需要好大隻。張文傑則說：「胡子彤在戲中會跟一名泰國拳手對打，我則跟香港拳王古天樂對打。（夠膽打古天樂？）不敢，視乎武指度的招數，要打都要認真對待每個對手。」他們表示該動作場面沒有《九龍城寨之圍城》辛苦，賀歲片比較著重搞笑。

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（即時娛樂）