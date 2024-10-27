焚城｜林家熙拍受傷戲弄假成真 何啟華演技被推至極限 (20:48)

何啟華（Dee）、林家熙（Locker）在電影《焚城》中飾演消防員，是一對出生入死的好兄弟。兩人齊齊穿上「黃金戰衣」拯救被困火場的市民，阿Dee更抱住小孩走。他說︰「這場戲拍得很辛苦，因劇情講我受了傷，體力下降，還要抱住8歲小孩走。拍攝前，導演問我能拍幾多take，我說最多兩次，最終拍了3次，豈料幾個月後要補拍，看到那個小朋友大了一個碼，我立即『寒一寒』。如導演再補拍的話，要換過來到小孩抱我了﹗」

阿Dee表示《焚城》是他從影以來，體能上最辛苦的一部戲，穿上又重又悶熱的「黃金戰衣」進入火場拍攝，還要應付多場動作戲，每次開工像焗桑拿，收工時累到如經歷完一場戰爭，整個人「謝晒」。他說︰「我那時瘦了很多﹗不過，辛苦也值得，因為這種體驗是可一不可再，或許不會有人再找我演消防員。這次拍攝令我深深感受到消防員的工作不簡單。」談及難忘場面，阿Dee說︰「導演給我時間和空間盡情發揮一場感情戲，那場戲拍了個多小時，導演將我迫至極限。完成後，我有點身體不適，但很爽。原來我的演技能去到那麼遠。」

Locker在戲中有場從2樓跳落半層樓再跳落地面的受傷戲，他拍攝時弄假成真，右腳韌帶二級撕裂。他回憶︰「我強忍痛楚演出 ，幸好劇情說我受了傷要拐住行，沒影響拍攝，做自己便可。不過，我當時正同期拍攝ViuTV劇《冰上火花》，由於腳腫得厲害，要坐輪椅去溜冰場，不用開工時就去做針灸、放血及物理治療。」Locker說現已大致康復， 毋需再做物理治療，走路亦沒問題，只是韌帶彈力不及從前，要勤力拉筋。他表示仍然喜歡拍動作戲，沒因為受傷而嚇怕。

（即時娛樂）