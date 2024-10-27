巾幗4｜胡定欣與鄧萃雯比較有壓力 黎耀祥認為難避免 (21:58)

黎耀祥、胡定欣、陳曉華、羅天宇等今天出席《巾幗梟雄之懸崖》宣傳活動，兩位主角首次演唱劇集合唱版插曲《紅蝴蝶》。黎耀祥談到劇集開播反應時說︰「我少上網，主要聽身邊人意見，有不好的地方就改進，有好評價就開心一下。有些人有《巾幗》情意結，重提以前如何如何，但每齣戲也不同的；有些人撰長文分析劇本和人物，也有正面評價，說今次的人物性格更有血有肉。」定欣說︰「我收到很多複雜的評價、不同的聲音。演技上，每次都有好與不好的意見。我會重溫自己的演出，有滿意或做得不夠好的地方，是一個學習階段。我現在有新想法，無論觀眾什麼評價，我都要接受，因為他們有看才會評論，因此是一件開心事，要多謝大家。」

對於外界將她與曾演《巾幗》系列的鄧萃雯比較，定欣承認有壓力︰「我會視為一個好好的體驗。劇集出街時，我大概知會有什麼評論。播了幾集後，我已將專注力放在人物角色上，不想被其他評論影響，看得幾開心。將我跟鄧萃雯比較不公平？無可厚非，因為《巾幗》是大家心目中的經典。緊張過後，我就集中看自己的角色，不想有太多比較，因為那個都是我心目中的經典。我只需演好『七爺』這角色，跟祥哥好好合作。」黎耀祥認為比較是難以避免︰「我曾主演《法證先鋒III》，當時也有很多人將我跟曾演《法證》系列的歐陽震華比較，但始終是不同的故事。我抱住做好本分的心態，很得意，拍完後，大家又說OK。拍第4輯時，大家又會拿來跟第3輯比較。不打緊，有意見就聽一下，要集思廣益，我們要進步。」

陳曉華早前與緋聞男友朱敏瀚一同出席陳瀅的生日船河派對，她否認以「阿嫂」身分參與活動︰「我曾跟陳瀅、劉佩玥合作《美麗戰場》，私下常聚會。」陳曉華稱一向會暈船浪，當日因為陳瀅才參與，在船上吃了暈浪丸後有睡意，都是休息多，沒玩太多遊戲。她被問到可獲朱敏瀚照顧時口窒窒說︰「我...不知道他做什麼，我靠自己。」

（即時娛樂）