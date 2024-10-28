劉德華巡唱吉隆坡站最終場 姜皓文夫婦喜獲「加持」祝賀 (12:02)

劉德華的《今天is the day劉德華巡迴演唱會》吉隆坡站4場演出順利完成，10月31日至11月3日，華仔將在台北小巨蛋舉行4場個唱，亦是他相隔11年再次攻蛋，跟久違了歌迷見面。

說回吉隆坡站近3個小時演出，身在當地的姜皓文夫婦也特地來睇騷，作為兩公婆今年生日和結婚紀念的慶祝活動之一，2人期待香港開騷時再看一次。而現場觀眾的熱情，令華仔不得不說一句：「大家的反應，簡直是演唱會天花板！」

10月對黑仔（姜皓文）兩公婆來說，絕對是慶祝月；因為太太殷寧24號生日 、25號則是2人結婚周年、26是黑仔生日，27號看華仔演唱會，是他們最大的慶祝節目。

心水清的華仔在演唱會上，分別送上兩首歌《暗裡著迷》及《心肝寶貝》作為生日及結婚紀念禮物，還跟現場觀眾一齊合唱生日歌，令黑仔和太太對華仔這份心意既感驚喜又興奮。

黑仔欣喜說：「能夠睇到華哥的演唱會，已經是今年很大的生日禮物，我也是第一次在馬來西亞睇演唱會，沒想到驚喜陸續有來，《暗裡著迷》是我最愛聽的華哥歌曲之一，還要多一首《心肝寶貝》祝賀我和太太結婚紀念，實在太感恩，感謝華哥的所有祝福！其實看着華哥在台上又唱又跳，他的魄力令我十分佩服。看完這個演唱會之後，覺得看一次也不夠，希望在香港舉行演唱會時可以再刷一次。」睇完騷後黑哥收到不少Fans留言說多得他的生日，讓他們可以聽到華仔在吉隆坡站唱《暗裡著迷》。

華仔對於今次馬來西亞的4場演出圓滿舉行，也被觀眾感動的說：「沒話可說，無論一班觀眾、台前幕後的工作人員，真的感謝大家的愛戴和支持。下一站見。」

（即時娛樂）