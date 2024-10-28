17歲「小IU」GYUBIN驚喜唱廣東歌 馮允謙讚有才華兼靚女 (13:15)

GYUBIN甫上台即以廣東話說「我愛你哋」跟觀眾打招呼。（鍾一虹攝）

馮允謙（Jay）與17歲韓國女歌手「小IU」GYUBIN昨晚（27日）為尖沙咀舉行的音樂活動獻唱，吸引大批歌迷到場支持。GYUBIN甫上台即以廣東話說「我愛你哋」跟觀眾打招呼，並笑言廣東話是Jay教她講的，之後邀請觀眾唱歌，又說「識就大聲啲」。

她先後以結他和鋼琴自彈自唱韓文及英文歌，再獻唱廣東歌《至少做一件離譜的事》及國語歌《小幸運》送驚喜，她又透過英文分享感受：「第一次來香港表演，心情很緊張，廣東歌很難學，我唱得好聽嗎？」當聽到台下報以歡呼聲，她即派心心，說「I Love You」、「I Love Hong Kong」逗粉絲開心，續說：「大家反應很好，我很感動，希望下次來開演唱會。」

Jay除與GYUBIN合唱英文歌，也獨唱多首中英文歌，Jay表示：「剛完成3場紅館個唱，但仍掛念開騷的感覺。」Jay受訪時大讚GYUBIN外形高瘦靚女而且才華兼備：「她識寫歌，很勁，她現在才17歲，我生得出她。」

他指彼此年紀差距大，但沒有代溝：「我們分享音樂創作心得，我教她講廣東話，GYUBIN則教我扮貓影相手勢，我在她身上都學到新事物，她很聰明，我17歲時仍在讀書發明星夢，未清楚自己想做什麼。」

Jay完成3場紅館個唱嫌未夠喉，有衝勁再去不同地方演出，又提到最近跑了10間中學做校園騷反應好，甚至同事帶住的3歲小孩都認識自己的歌，很開心見到自己的觀眾層面拉闊。問他有沒有計劃生小孩？他說：「我有想過，但不會這一刻，我為事業拼搏中，怕沒時間照顧，而且我思想傳統，一定不會先生仔後結婚。」

（即時娛樂）