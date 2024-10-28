中年3｜高正洋曾參加新秀 獲車婉婉嗌「師兄」 與周國豐即場相認 (13:27)

《中年好聲音3》評審團有肥媽、張佳添、周國豐、伍仲衡和海兒，香港區賽區百強正式登場，昨晚（27日）首集（香港賽區），兩位4燈唱將分別是55歲直播博主高正洋，以及來自加拿大的36歲地產經紀梁楚琪。獻唱《愛是永恆》的高正洋，曾參加第十屆新秀歌唱比賽，同是新秀出身的車婉婉稱呼他做「正洋師兄」，他還與同屆參加新秀的周國豐「相認」，周國豐說：「因為呢個節目，有網民摷番我同高正洋合唱嘅《沒有你之後》片段。」

昨晚一集已誕生5位5燈選手，直接晉級，除了經歷愛妻意外身亡兼生意失敗的「中年好司機」劉建偉、獻唱《李香蘭》的英國人Dan James之外，還有幾位唱得之人表現亮眼，包括「中3王菀之」陳芷盈、「豬農」胡家健、「顏志恒師弟」張家豪、來自雲南的劉洋。

被車婉婉封為「中3王菀之」的38歲陳芷盈，報稱音樂機構執行主任，昨晚以輕鬆愉快旋律獻唱《有了你》，無論聲線、容貌均跟王菀之確有幾分相似，難怪集齊5燈成為首位直接晉級的選手！

評審們對陳芷盈表現有讚無彈，唱畢改用厚底聲線自我介紹的她，相當百變，張佳添大讚她是眾選手中「喉嚨最鬆的一人」：「好有王菀之影子，唔單止有佢嘅聲線，仲有佢嘅音樂感喺裏面，呢個好難得。呢種音樂節奏冇音樂感會唱到好平淡，聽咗咁多個，你暫時係喉嚨最鬆嘅一個。」周國豐高舉拇指大讚：「表情同聲音帶到好快樂感覺，始終陳百強版本太經典，鋼琴聲種唯美好難取替，你同音樂總監諗到咁樣打破框架係好高明嘅事。」

53歲胡家健繼承父母衣缽打理養豬場，從小在養豬場成長，以「不可分割」來形容與豬的關係，並分享面對母豬難產的感受：「有時母豬難產痛到流眼淚，見到會心痛。」他每早風雨不改5時起床工作，更因人手關係已長達4年沒有放假休息，平日靠唱歌減壓，笑言一群豬就是他的特別聽眾。這位「有笑有淚養豬人」胡家健選唱《眼淚為你流》作賽，周國豐評語時笑謂：「你係一個好溫柔嘅殺手，如果你對住啲豬唱呢首歌，啲豬都會死得好甘心！」

38歲張家豪不但是《中年》首季第5名顏志恒的中學師弟，還與顏志恒一樣任職西餐廚師，選歌《怎麼捨得你》作賽的張家豪，一開聲即成功冧倒肥媽：「你一開聲我就好鍾意，好舒服。」海兒激讚：「Bravo！暫時我最鍾意嘅一個表演，各方面做得非常之好。」伍仲衡貫徹「搞笑擔當」角色，他說：「點解你同顏志恒都係廚師，身形爭咁遠？我覺得你身形係幫到你，有氣！」

來自雲南的火鍋店老闆42歲劉洋，獻唱《默》獲周國豐大讚懂得透過歌聲說故事：「我認識那英的版本、張惠妹的版本，本來是一首很暗黑的歌，就是說世界沒有你，變得沒有顏色、聲音，我覺得你的感覺抓得非常的好。」

（即時娛樂）