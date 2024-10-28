一樓一會｜Alton騷麒麟臂 感受舞台劇威力 自評表現65分 (16:38)

MIRROR成員王智德（Alton）、王嘉盈、麥沛東、朱栢謙和潘紹聰合演的舞台劇《一樓一會》，上周五（25日）起假香港藝術中心壽臣劇院公演。潘紹聰（Edmond）主持的現場版，每場都會邀請嘉賓到來分享，先後有徐天佑、泰臣、張松枝和阮德鏘等。有不少嘉賓到場欣賞，MarkerVille行政總裁魯庭暉也捧場，場面熱鬧。

Alton和嘉盈均是首踏台板，他們表示緊張，Alton說︰「第一次做舞台劇，當然好緊張，但又好夢幻，由排練到上台呈現畀大家睇，真係感受到舞台劇嘅魔力。┌談到對自己首場的表現，會給自己多少分？Alton說︰「要我評分畀自己，我覺得合格多少少有65分，當中覺得自己仲有點『沙石』，仲有進步空間，之後場次會唔會加分，就交畀觀眾啦。」

嘉盈開騷前1分鐘緊張腳震，她說︰「開騷前，我在台上緊張到腳震，我同控制台講，可唔可以畀1分鐘我緩和，當時我雙腳冇力，當見到台下觀眾，自己就定好多。今次感受，將來我要學習做好好觀眾，因為觀眾投入去睇，畀到台上演員好多力量。」

焦點除了落在首次演出舞台劇的Alton和嘉盈外，潘紹聰和歐芷菲飾演的「廟街歌王、歌后」，令觀眾刮目相看，深受觀眾歡迎。首次大開金口的Edmond表示︰「編劇知我喜歡唱歌，今次寫我嘅角色，喺廟街唱歌，我都Ok嘅，最緊要大家鍾意就得。」

同樣一展歌喉的歐芷菲，談到即場唱歌，她說︰「緣於舊年慶功宴上，我同潘Sir唱過吓，點知今年編劇就寫咗落去。我覺得好即場唱歌好刺激，而且今年台前幕後都多咗人，大家都覺得好好玩好開心，尤其是唱歌。」

（即時娛樂）