《失憶【諒解】備忘鹿》公演在即 彭秀慧忘我綵排 太入戲多番落淚 (17:04)

彭秀慧（Kearen）自編自導自演的獨腳戲《失憶【諒解】備忘鹿》，將於11月1日起假香港演藝學院歌劇院公演。距離首演時間不到1星期，Kearen密鑼緊鼓為演出最後準備。

愈近公演日子，Kearen愈見期待，她說：「心情好興奮、期待，而且好踏實，因為我感覺到呢個故事好有力量，相信好多觀眾都會有共鳴，亦都會帶到溫暖畀佢哋。」

《失憶》有搞笑部分，亦有角色扮演，Kearen將在台上一人分飾多角，她透露：「今次有啲角色喺以前嘅作品出現過，對於我嘅觀眾嚟講，應該會幾開心；其實今次都算係《29+1》嘅伸延版，屬於同一個年齡系列，因為到我𠵱家呢個年紀，人生睇法有啲唔同，身邊朋友面對嘅煩惱都有啲唔同。不過主軸都係母女之間故事，講嘅係佢哋之間嘅距離，同埋如何解結，好希望大家可以入場觀賞，一同感受。」

雖然已經演過多次獨腳戲，Kearen仍面對考驗，她說：「最大考驗應該係情緒控制，當中有好多高低起伏，點樣可以有情緒，但保持淡定演出，講到對白，落到下一場，或者將情緒轉換，呢個絕對係挑戰，但亦都係好玩地方。我都好有信心呢個故仔感動到觀眾，如果大家可以帶媽媽或者好親愛嘅人入嚟睇，會係幾美麗嘅事。」

綵排期間，Kearen跟著劇情反覆落淚，事後Kearen亦笑言，最重要是千萬別讓自己激動到演不下去。Kearen又指自己有2場戲特別鍾意，她說：「睇過我演出嘅朋友，都知道我未必淨係用對白講故事，我好鍾意嘅場口，係令到成個故事昇華，睇下觀眾會唔會同我一樣，都係鍾意呢場戲。」

（即時娛樂）