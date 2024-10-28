破‧地獄｜黃子華視許冠文為老闆 衛詩雅喊到眼腫 朱栢康情緒戲如玩三鐵 (17:16)

黃子華、衛詩雅、朱栢康日前接受HOY主播王凌燕專訪，暢談新戲《破‧地獄》拍攝點滴。談到接拍原因，黃子華表示香港殯儀業有打齋、「破地獄」很精彩：「我去過印度恆河邊，遺體火化後倒下河，還有人在河裏洗澡洗頭漱口。我還記得我問導遊可否下去洗個澡？他說黃先生，你不可下去，會死的，我帶你去乾淨的地方。乾淨就沒有亮點了！我也去過天葬的地方，我仍然覺得香港的破地獄，這種殯葬儀式很厲害，所以我有機會拍這個題材，而且是講生死的題材，全世界不是很多人有膽拍這類型的戲，你一定要拍得好看，這件事情是很困難的。」

新戲獲殯儀館甚至義莊第一次借出場地拍攝，黃子華表示「聲色味」都很難忘：「殯儀館後面有消毒藥水各樣，是有味道的，我們在前面不會有這種感覺，很多人可能沒有這個經驗。我在義莊最深刻是，有位工作人員請我喝咖啡，說是哥倫比亞最好的咖啡，然後你會發覺這是很靈秀地方，很清涼很舒服，你去到那裏，心會靜下來，是應該喝一杯哥倫比亞咖啡，不是恐怖的地方。」

談到演員面子夠大獲殯儀館借出場地，黃子華笑言同意，因為拍檔許冠文的面子夠大。而衛詩雅演許冠文女兒，要很努力控制情緒，她說：「我每天回家都哭到腫，他們每天看到我都是黑口黑臉，下班時候也在哭。我記得有天攝影師明哥問我，今天幾點開始哭，他們已經習慣我一定會情緒崩潰。」演許冠文兒子的朱栢康，在戲中情緒也很重，他說：「靈堂最大那場戲，像在同一天裏玩了兩次三項鐵人感覺，體力還有精神上都很累。」

能跟許冠文、黃子華合作，朱栢康說：「我就覺得是對著一個神，然後對著一個神稱呼他為神的神，我覺得我很幸福。因為他們沒有用神的力量去壓制我們，跟他們合作很舒服很自然。」

子華說：「大家當演員沒有說神不神﹑或長輩後輩，你出錯就是出錯，大家都很警覺。（沒有特別當許冠文是神？）那又不是，他在我心目中即是偶像，也是我曾經的老闆。我這輩子去非洲就是他帶我，還是我的導遊，許冠文給我的第一感覺是老闆，我一定要配合他，所以他不一樣，是他我一定會怎樣都可以。」

（即時娛樂）