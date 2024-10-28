RubberBand阿正自資幫太太尚羚出碟 拒透露製作費 (18:05)

RubberBand結他手兼隊長馮庭正（阿正）的太太尚羚（Sherine），推出第3張個人爵士音樂專輯《3＆More》，今天（28日）在中環藝穗會舉行會記者會，阿正帶同快將4歲囡囡「豆豆」到場支持。Sherine在香港、日本、荷蘭及法國樂手伴奏下，現場獻唱多首新專輯作品，其中一首《A Foggy Day》是送給老公，內容講述她隻身由馬來西亞來港發展，有時會想家和感到寂寞，直至與阿正甜蜜邂逅，生命都變得有意義。

Sherine相隔年幾再推出第3張專輯，全靠老公鼓勵和支持，她說：「專輯由老公一手策劃及聯絡所有音樂人。當時2歲幾的囡囡還飲人奶，老公想我和囡囡隨RubberBand去世界巡唱，當作一家人旅行。在旅程中不同地方錄音，最初都有壓力，但他鼓勵我，介紹很多音樂人給我認識，途中我曾想過放棄，因專輯由老公自資，花了很多錢，我覺得不好意思，實質製作費多少，我就不清楚。」

阿正表示是商業秘密，他說：「做音樂是貴的，但搞藝術要付出，爵士樂手價錢反而較流行曲樂手便宜。」問到Sherine如何報答老公，她表示惜老公多一點，代替對方夜更照顧囡囡，便可以有更多私人時間去做運動。問她會否生多一個小朋友陪囡囡？她表示與老公曾討論過，但最後一致決定先將女兒照顧好。

（即時娛樂）