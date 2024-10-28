譚嘉儀自製邀請卡畀偶像鄭秀文 Sammi嗌感動讚有誠意 (18:13)

問是否很多人指她不同樣？譚嘉儀說：「咁又唔係，大家講笑，都見到我一樣有瓜子面。」（鍾偉茵攝）

譚嘉儀一連三場《Be with You 演唱會2024》昨晚（27日）於香港演藝學院舉行尾場，獲高層樂易玲﹑ 楊明、 莊思明、莊思敏、黃嘉雯等捧場，更邀請到兒時偶像鄭秀文（Sammi）擔任嘉賓合唱，譚嘉儀高呼成功邀請到偶像，覺得是神跡，能和Sammi合唱更是此生無憾。

譚嘉儀今次個唱以童話式作序幕，但造型及鋪排卻被指似足婚禮，她在台上也不禁笑道：「第2次個人演唱會，決定想將最赤裸一面畀大家睇，唔係講著衫嗰啲，好似結婚咁播生前片段...唔係唔係，係成長片段，見唔見到我細個好可愛？係咪想問我點解𠵱家變成咁？變到咁靚？」

獻唱情歌部分時，譚嘉儀表示唱傷感情歌，要有經歷才唱到，她說：「其實我經驗唔多，但睇《東張》話相睇公司都不可信，所以打消呢個念頭，𠵱家唯有隨緣，受咗一啲傷害之後，就將所有來龍去脈寫喺歌曲上。」

譚嘉儀指偶像Sammi歌曲影響她好深，由她有知覺開始已影響，接著一頭金髮配黑框眼鏡，以西裝褸配短裙高跟皮鞋的Sammi型格現身，與譚嘉儀合唱《捨不得你》，Sammi帶了譚嘉儀的邀請卡上台，親解答應當嘉賓原因，她說：「我都覺得好驚喜，冇諗過嘉儀會請我做演唱會嘉賓，有一日健身教練神神秘秘話有朋友要畀封信我，呢張明明是卡，原來係嘉儀親手造嚟送畀我，仲有相片寫着10歲時模仿我偶像Sammi，係堅fans，我睇完相當感動，覺得有誠意，好少歌手請我做嘉賓，特登畫張卡，係相當有心嘅邀請，一個由細到大都支持我嘅歌手藝人，我一定要親自來支持她。」

Sammi笑稱與譚嘉儀有少少共通點，就是以前都拍很多TVB劇，不過當時譚嘉儀應該還在媽媽肚裏面，她說：「年紀差太遠，我只能做你阿媽。」她鼓勵譚嘉儀只要如跑馬拉松般，願意努力奔跑，捉緊心中夢想向前走，不要容易放棄，就算有失意，都仍有很多得意，令譚嘉儀感動不已，更指沒想過Sammi會應承，還即場播出收到回覆時的反應，Sammi看完即道：「有冇人捉你去精神病院？」隨後譚嘉儀小粉絲上身，要求Sammi簽新碟又要求玩自拍合照，才肯讓Sammi落台，Sammi笑說：「 要唔要煮埋飯畀你食？」

譚嘉儀表示能邀請到偶像Sammi任嘉賓很感恩，完全夢想成真，獲對方鼓勵十分感動，她說：「當我收到回覆，即刻喊咗，頭先太緊張，唔記得喊，一直忍住唔同屋企人講，相信屋企人見到都好感動，因為我細個真係成間房，都貼滿Sammi海報。」問是否很多人指她不同樣？她說：「咁又唔係，大家講笑，都見到我一樣有瓜子面。」

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（即時娛樂）