鄧麗欣拍MV奪張文傑「初吻」 冇同男友備案 盼Cookies紅館合體 (12:32)

鄧麗欣（Stephy）相隔9年再推出個人單曲《戲一場》，昨晚（28日）Stephy和近百粉絲在戲院欣賞MV首播，3分鐘的MV甚有電影感，Stephy一人分演兩角，有抽煙和飲酒鏡頭，更與「四仔」張文傑有激吻和牀戲。在問答環節時，有粉絲指Stephy唱腔跟過往不同，感覺似王菲唱法，Stephy說：「王菲是我偶像，潛移默化可能有些影響，但今次是學作曲的林家謙Demo原key去唱，有種神秘感，還原他的氣質。」

MV雖然短短3分鐘，卻拍足24小時，Stephy表示無論MV和電影，都未試過連續拍超過20小時，所以當天有點累，但出來效果很好。她與張文傑的激吻鏡頭，導演事前向她解釋鏡頭用意，她也覺得有這個必要。

說到她奪去張文傑的熒幕初吻？她笑說：「我在拍攝當天才知道，不好意思，我沒給他利市，應該他給我，講笑而已。」問到拍接吻戲，有否向圈外男友備案？她表示由於工作太忙，忘記告訴男友，對方事後才知道。問到男友有何反應？她說：「他講笑問我可否刪走，我都是第一次在大熒幕看，鏡頭幾震撼但好靚，3分鐘故事效果較想像中好，達至電影和歌曲完美結合。（男友體諒拍親熱戲？）ok的，我都有底線，要劇情需要和拍得靚。」

Stephy將於明年3月舉行首個紅館演唱會，問到Cookies全員會否合體？Stephy坦言好想，成事會很有紀念性，Cookies拆伙多年，從來沒試過齊人，因有2名成員分別在美國和加拿大生活，而且已婚生仔，她們要照顧小朋友，甚少返港。她說：「上次我開演唱會都不齊人，今次會廣邀她們出席，但不強求，見到她們來看已開心。（會否邀請方力申？）未，自己來，不用請，他自己買飛啦。（男友會否捧場？）他一定來撐場，家人和朋友都會來捧場。」她指上次開一場欠下飛債，今次會開超過一場，場數稍後公布。

（即時娛樂）