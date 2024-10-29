衛詩雅獲贈鑽石頸鏈結婚禮物 關智斌收算盤金牌 (13:25)

楊受成對旗下藝人疼惜有加，他向將出嫁的Michelle送上鑽石頸鏈、Kenny則獲贈算盤金牌。（大會提供）

關智斌（Kenny）日前舉行《前面是新的歲月記得走下去》爆花彩膠唱片簽名會。簽名會前，Kenny跟在華鼎獎封后的衛詩雅（Michelle），快閃鐘錶珠寶店，作為珠寶婚嫁系列的代言人，英皇集團主席楊受成向將出嫁的Michelle送上鑽石頸鏈、Kenny則獲老闆送上算盤金牌，認真大手筆。

2人甫到達店舖，看到自己店內大型廣告相片，大讚「好靚」，Michelle表示前一晚在等待電影《破‧地獄》謝票的空檔，看到店內外換上2人廣告相，立即影相兼拍下傳給Kenny，大讚拍得漂亮。來到珠寶店，明年2月舉行婚禮的Michelle順道看心水首飾，原來楊受成早有準備，他說：「我買咗樣嘢送畀你做結婚禮物，但你一定要結婚嗰日戴！係鑽石。」

Michelle大呼感動兼多謝老闆，指鑽石頸鏈跟她的婚紗配襯，又笑言：「我老公都冇送過咁貴重嘅禮物畀我。」楊受成笑問：「我想問，你老公會唔會呷醋先？」Michelle表示：「唔理㗎啦，唔理佢，唔理後果，哈哈。」

除了Michelle，楊受成贈送Kenny一塊算盤形的金牌頸鏈，Kenny亦十分識做說：「戴住佢一世行運呀！多謝老闆！嘩！好墜手呀！」當Michelle為Kenny戴上金牌時，發現金牌原來是一個金算盤，Kenny笑謂：「老闆知我孤寒，知我喺度計數！」

快閃珠寶店後，Kenny便到concept store舉行簽名會，這次輪到楊受成驚喜現身，Kenny一看到楊老闆，即着同事拿唱片簽名送給老闆，他說：「最大嘅fans，第一隻要簽名嘅碟，要畀老闆。」不過楊受成竟然拒絕，並笑說：「我唔要、我唔要呀！」慘食檸檬的Kenny問：「做咩唔要呀？你知唔知出面炒得好勁呀老闆！」楊博士「未有理會」邊走向舖頭門口邊說：「畀啲fans、畀啲fans。

」十分搞笑。

雖然簽名會舉行當日正掛起三號風球，不過無阻早已登記了的400粉絲等候，不少fans亦向Kenny送上「別出心裁」的禮物，包括運程書、鑊鏟廚具、Kenny半裸爆肌電話殻等，令Kenny哭笑不得：「呢個手機殼點樣出街用㗎 ？啲人會話你變態喎。」簽名會順利完成，Kenny坦言曾擔心fans：「三號風球，有啲擔心，不過冇落雨。因為我之前好擔心佢哋，橫風橫雨咁點算？好彩有啲風，所以涼涼哋，順利完成簽名會。」

（即時娛樂）