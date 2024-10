林德信(Alex)去年11月與拍拖5年多的圈外女友Candace結婚,今年3月做爸爸,太太誕下女兒林明。眨眼B女已7個多月大,Alex今天(29日)在社交平台貼出與囡囡互動片段,兩父女一同彈琴,林明還搞笑望鏡頭,十分可愛,囡囡還搞笑「食」琴鍵呢﹗Alex以英文寫道:So nice to be in the music with my daughter. Always full of surprises. She played a F# and I follow. And then we eat some piano keys"﹗

(即時娛樂)