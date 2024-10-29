林夏薇性感養眼 贏密實楊茜堯 演反派觀眾受落叫「繼續發癲」 (15:54)

林夏薇、楊茜堯、黃翠如、何廣沛等昨晚（28日）到尖沙咀出席台慶劇《黑色月光》首播飯局。林夏薇性感造型現身，問為何穿得那麼「機心」？她說：「我要配合角色，因為好開心，最近網上有好多尋找角色的穿搭，是出乎我意料之外的收穫，劇中有部分是私伙，例如佩戴的鑽石，是自家品牌系列，正設計推出《黑色月光》系列。」

問收視好會否更性感？她笑言：「其實不會，角色有前期或後期，劇集初期是『千金風』，都不是好厲害，平時做運動都是這樣穿，是回饋觀眾，才每次有不同的穿搭。」她表示最開心是最初原本有點擔心演反派，會被觀眾鬧，她說：「現在觀眾反而會留言『請你繼續發癲』，說不需要洗白，他們都鍾意。」

問楊茜堯是否當了媽媽拒絕性感？她則說：「劇入面有性感代表，我就是密實代表，如見到我們都性感，大家便眼花撩亂，集中不到精神睇套劇，我看場合才性感，亦要平反一下，網上都有很多人搜尋『密實穿搭』，我都有人睇的。」

談到內地平台已播完該劇，對香港收視可有信心？楊茜堯認為內地有好成績，對她而言如打了支強心針，她說：「希望香港能夠有好好收視，我有信心，希望觀眾喜歡，當然觀眾決定，不過口碑已經有了。」她表示媽媽已在家守在電視邊準備追看劇集，老公羅子溢雖然要工作，但都會以行動支持她，稱之後會陪她一齊看。

（即時娛樂）