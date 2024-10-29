黑色月光｜鄧伊婷被Eddie拳打腳踢見紅 跟楊茜堯演對手戲勁驚 (17:38)

無綫台慶劇《黑色月光》昨晚（28日）首播，一開場公關阿姐Moon姐（楊茜堯飾）大戰呃錢網紅KOL寶兒（鄧伊婷飾）。劇集一開始影著王文傑（彭迪安Eddie飾）抱起寶兒牀戰，之後事件演變成「激戰」，寶兒被文傑拳打腳踢，由於出手勁重，文傑一度以為錯手殺人，遂找Moon姐出手拆局。Moon姐來到現場即安排手下餵寶兒食藥，及吩咐同事起寶兒底及截停傳媒，最後叫寶兒交出牀照雲端Password，完美善後。

該幕播出後，伊婷透露相關場口難度甚高及考體力：「開場段戲Eddie由廳抱我入房，雖然得一秒左右，但因為要就返航拍機，我哋係拍足幾個鐘嘅，佢抱我都抱到冇晒力。」

談到遭Eddie拳打腳踢，伊婷笑言：「Eddie仲緊張過我，我哋之前拍《狀王之王》熟咗冇咁尷尬。我有有叫佢唔好留力、照做，我識避，但最終佢都真打咗我2、3次，一Cut機時我痛到標眼水，但我覺得個痛感，反而令件事更逼真。」伊婷指能與視后楊茜堯有對手戲，感到興奮，並指對方氣場好強：「因為佢《宮心計》姚金鈴角色做得太好，我都有啲驚佢，到真係拍時，佢啲氣場嚇到我，好多謝佢帶我入戲。」

飾演金融界奇才成風的王浩信，為了幫好友SK（張頴康飾）對付蔣哲賢（尹揚明飾），奇裝硬闖蔣氏記者會現場，因而與阿Moon重遇，2人將發展波折重重的戀情，成風更會成為為阿Moon遮風擋雨的白馬王子。王浩信挑戰暖男角色，為配合角色每次現身均一表人才的觀感，每日埋位開工前，都必定花至少1.5小時粉飾造型，並笑言花的時間是以往拍劇的1.5倍。

另外，演余氏姊妹楊卓娜、楊茜堯及黃翠如的年輕版（分別是葉蒨文、廖慧儀及區明妙），昨晚一集播出了3人昔日與家人開心慶祝片段，網民指3人有點似樣，尤以與楊卓娜撞樣的葉蒨文最為吸睛，她與楊卓娜撞樣程度，令不少網民以為楊卓娜同時分飾年輕版。

（即時娛樂）