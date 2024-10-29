無綫雲集新生代藝人拍台慶宣傳片 劉穎鏇打頭陣 丁子朗吳偉豪曬麒麟臂 (18:10)

談到宣傳片中6人各自向TVB劇集及綜藝「閃電式」奔跑，周嘉洛解釋：「代表我哋將TVB節目同作品傳遞開去。」（無綫提供圖片）

宣傳片由「奧運之星」的劉穎鏇打頭陣；吳偉豪和丁子朗則曬麒麟臂。（無綫提供圖片）

無綫本周五（11月1日）舉行2025年節目巡禮，為配合主題「同一家人，與你前行」，無綫早前找來上位小花及小生拍宣傳片，包括劉穎鏇、朱敏瀚、應屆香港小姐冠軍倪樂琳、周嘉洛、丁子朗、吳偉豪、郭柏妍、游嘉欣、戴祖儀、彭慧中、林秀怡、梁凱晴、梁超怡、廖慧儀、李旻芳、何沛珈、王嘉慧及梁菁琳，代表無綫王牌節目、劇集及綜藝節目帶出最新信息。

宣傳片由「奧運之星」的劉穎鏇Tiffany打頭陣，穿上紅白運動套裝做出型格起跑動作的她，輕觸屏幕後化身「數碼穎鏇」，甚有噱頭；之後鏡頭轉去身穿真空白色西裝、以白馬王子Look出場的朱敏瀚，別具觀賞指數，首次參與拍攝工作的出爐港姐冠軍倪樂琳，則以「女團風」小背心熱褲亮相，在數碼效果襯托下，大騷纖腰及美腿跳舞。

之後齊以仙氣造型示人的「吃貨女神」彭慧中、林秀怡、梁凱晴、梁超怡和廖慧儀，及同樣白衣Look的「東張女神」李旻芳、何沛珈、王嘉慧及梁菁琳出場，4位東張女神配合動漫形式揮動「東張魔法棒」為社會不公伸張公義，概念有趣又新鮮。

周嘉洛、丁子朗、吳偉豪、郭柏妍（Rosita）、游嘉欣（游游）及戴祖儀最後登場，並跑往前方與打頭陣登場的劉穎鏇首尾呼應。當中以丁子朗與吳偉豪曬麒麟臂，及Rosita的造型最為吸睛，穿上sports bra大騷弗爆纖腰，青春感爆燈。

（即時娛樂）