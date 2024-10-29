戰場上｜黎芷珊自薦赴以色列烏克蘭 曾遇炮彈轟炸 3次入防空洞避難 (18:39)

黎芷珊今天（29日）出席綜藝節目《戰場上》發布會，她指節目屬於「懶人包」，向觀眾簡單介紹俄烏戰爭、以巴衝突來龍去脈，並由她深入兩個戰場烏克蘭和以色列，通過第一身視角，展現在無情戰火的摧毀下，人們如何懷著希望、過著有情的日子。

芷珊受訪時表示今年8月和9月分兩次飛越烏克蘭和以色列拍攝，因為戰爭形勢緊張，攝製工作中途需要暫停。今次亦是她首次踏足打仗中的國家，體驗到人民在戰爭下生活，超出她的想像，她說：「我們外來人去到，起初都很不慣，每酒店地底都設防空洞，讓人民避難，我到步後第一時間認清 逃生路線，自己都有點擔心。

剛好當時烏克蘭反攻俄羅斯，估不到第一晚就要跑入防空洞3次，心情緊張，最長一次逗留45分鐘，不知怎樣才叫安全，在入面也遇見一些民眾，他們講曾有炮彈在附近墜落，令他們很驚，有風吹草動就會跑。但入夜後，我都頂不順，難道不睡覺嗎？當然，睡覺時都有忐忑，要穿去街衫方便隨時跑，走佬袋入面包括護照也隨身。」

芷珊直言拍攝存在危險性，今次很難買保險，監製蘇敏儀要在當地國家才能幫團隊投保，有很多有家室的藝人都不敢博，偏偏她卻為這項工作自薦「搲撈」：「我做了30幾年藝人訪談節目，好想跳出框框作出改變，於是我細閱所有資料，了解情况後，便膽粗粗應徵做主持，我的家人知道都曾經反對，但反對不來，我覺得自己已經大個，有自由決定做什麼。」

講到最驚險經歷，芷珊稱加沙地帶戰爭激烈，傳媒沒法進入，但試過去到加沙邊皮視察，附近突然有炮彈爆炸：「我第一次體驗這些事，嚇到整個人跳起，驚到躲去同行監製身後，那刻覺得炮彈好近我們。」

預告片裏見到有軍人持槍出現，芷珊解釋有些片段是受訪者所提供，用作講述以巴問題，並非她親身遇到，但她承認有次訪問巴勒斯坦人，以色列有駐軍人在場監視：「現在的局勢裏，以色列人要看住巴勒斯坦人，而我們是外來人，正在訪問巴勒斯坦人，以色列軍人會比較緊張。」

問到見到很多不幸故事，有沒有激動落淚？她說：「我很眼淺，本來擔心控制不了情緒，原來受災的民眾正能量很澎湃，比我們外來人心態更加正面，他們會笑住教我用義肢。」她表示愛上做關於事時題材的節目，但不希望再踏足戰區拍節目，她說：「我不想見到打仗。」

（即時娛樂）