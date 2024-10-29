呃錢｜「股票群組」騙案 Bob親揭遭冒名利用行騙「恐怖」經歷 (19:31)

無綫台慶綜藝節目《呃錢》昨晚（28日）播出的第6集，4位主持先後為大家拆解「補水喉」、「玩手遊」及「假律師」等不同類型騙案，當中「假律師」涉案受害人，原本已被騙117萬港元，及後因誤墮「假律師」陷阱，再度損失500萬（港元，下同），於短短5個月內被詐騙2次，並損失逾600萬。4位主持找來網絡保安公司董事總經理Michael，解釋「暗網」如何成為個人資料販賣市場，Michael指出暗網上有多達126億組個人資料，證明每個人平均都有數個戶口被hack，並謂只要透過電郵帳戶，便可在暗網搜尋被hack戶口；Michael指選用不同密碼登入不同個人戶口，以及選用雙重認證log in銀行或者信用卡戶口，便可提高網絡安全度。

昨晚一集的戲劇模擬主題個案為「假公安騙案」，受害人化名V小姐。V小姐誤墮的騙案，原本只是套路地以「快遞問題」作開場白，V小姐未有馬上跌入陷阱；但因騙徒出動「假公安」，該名「假公安」不但假冒身分證明文件，還有假冒特務助手；加上騙徒一再威脅V小姐，隨時有在內地坐牢風險，又警告她事件不能外傳，結果V小姐在沒有可能聽取第三方意見的情况下，乖乖上繳銀行卡及相關密碼，最終被騙取57萬；更驚爆的是，事件中的「假特務」原來亦是受害者！

今晚（29日）播出第7集，拆解「訂酒店」及「訂牀褥」騙案之餘，還會全方位剖析轟動一時的「港版KK園」騙案、「畢彼特網戀」騙案，及牽涉藝人林盛斌及名人胡孟青的「散貨股票群組」騙案。區永權及蕭正楠指出，在「畢彼特網戀」騙案，騙徒先在畢彼特粉絲專頁，尋找目標受害者，並偽裝成畢彼特與2人發展戀情兼騙取金錢。涉案的2名西班牙受害女性，均有缺乏愛情及傾向抑鬱的共通點。

今集戲劇模擬主題個案，為「股票群組」騙案，3名受害人分別因為相信了以林盛斌及胡孟青作招徠的股票投資群組，分別被騙取數百萬至十數萬港元，其中「林盛斌（Bob）群組」的受害人親友與阿Bob認識，並因與阿Bob直接了解事件才自知受騙。阿Bob亦即時在社交平台澄清希望杜絕再有人受騙，可惜澄清聲明，反成了騙徒變本加厲的「武器」，阿Bob接受《呃錢》主持梁敏巧電話訪問時，更忍不住大呻「恐怖」。

（即時娛樂）