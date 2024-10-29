50歲吳忻熹因患癌反思人生 公開病况盼將正能量延續 (21:24)

吳忻熹表示患癌不像患感冒短時間發生，患癌是身體長時間出問題，可能是生活習慣、飲食、家族DNA，更跟心情有關，心情是主宰身體健康。（劉永銳攝）

50歲的吳忻熹（前名吳文忻）是1998年港姐季軍，2011年結婚後，淡出幕前做少奶奶，跟丈夫陳劍陵育有2名女兒。今年8月，她乳癌復發第3期並擴散淋巴腺，想不到患癌讓她感恩，過程中令她展開第二人生。

吳忻熹透露後天（31日）有重要消息分享，當日會接受PET scan（正電子掃描），屆時知道她9月在泰國接受細胞治療的效果，看到腫瘤還有沒有癌細胞。她的病史是2年前檢驗左胸患乳癌，當時做手術取出2.5cm腫瘤。

今年乳癌復發，驗出有6cm腫瘤並擴散淋巴腺，8月開始接受化療，在香港先後3次化療與1次免疫治療，而轉折位是9月她暫停化療，到泰國接受細胞治療。後者是在泰國抽血後經20日培植她的免疫細胞，再將增大數量的免疫細胞輸入她體內去「打仗」。

吳忻熹決定公開交代病况後，收到各方面關心外，還有很多治療資訊，其中一項是到日本接受細胞治療。她先了解有關方案，若選擇往日本做細胞治療需要來回多次，後來知道泰國同樣提供這治療，只需來回2次，最後決定暫停香港治療，去泰國做細胞治療。她形容是蝴蝶效應，因為自己公開病况決定而引起之後的轉變。

她說：「我將自己治療情况分享，只是想有需要的人有多項考慮選擇。每個人病况也不同，化療也有效用，我做了3次後也感覺腫瘤沒有之前硬，就按自己信念去做，只要相信所做的事會有幫助，其實已經贏一半。我傾向自然方法治療，西醫處理方法是手術割除有問題部位，左乳房有癌細胞就割左乳房，但可能若干年後右乳房又患癌。

我的信念不是這樣，上天製造人的身體機能每個部位都有用，要治標更要治本。我經常跟人說多謝這個癌症，因為這個病令我反思人生，明白這個癌症怎樣得來。患癌不像患感冒短時間發生。

患癌是身體長時間出問題，可能是生活習慣、飲食、家族DNA，更跟心情有關，心情是主宰身體健康， 這方面我過往是少去照顧自己，包括inner self。這件事令我參透而作出改變，這才是治標又治本的做法，要知道問題是源於自己，改變自然帶來不同結果。 」

吳忻熹患癌仍表現很勇敢，帶著正能量去面對，她說：「很多人讚我很勇敢，我受之有愧，我也經歷黑暗時間，我都沉溺過不知怎樣走出來，哭問為什麼是我？後來收到很多人支持及愛，是很大的力量。早兩天我又流淚，是感動淚水，感恩很多人愛惜我。這個世界是充滿愛，我更將想這份愛與正能量延續下去。」

欲知專訪內容，請留意明天（30日）明報娛樂版。

（即時娛樂）