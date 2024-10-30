東京直擊｜《徒花》甲斐沙耶香嘆女導演受歧視 初期少人願合作 (00:55)

井浦新在《徒花》一人分飾兩角，這幕兩角色相遇的場面，導演甲斐沙耶香大讚他表現出色，讓人留下深刻印象。（劇照）

憑《紅雪》拿下第14屆洛杉磯日本電影節最優秀作品獎的45歲女導演甲斐沙耶，新作《徒花ーADABANA》由《大叔的愛2》井浦新及《彼女》水原希子主演，入選第37屆東京國際電影節婦女賦權單元，昨日在東京接受本報專訪。

《徒花》講述不久將來政府推廣最新技術延長生命，富裕的真嗣（井浦新飾）擁有完美理想家庭，可惜患上重病，長住醫院。臨牀心理學家（水原希子飾）建議他追溯自己過去，他想起了在海灘遇到的神秘女人，以及做手術時母親對他說的話。隨着記憶恢復，真嗣變得愈來愈焦慮，還見到被稱為「它」的存在。 「它」是真嗣的替身，外表與他一模一樣的「另一個自己」。

身兼編導兩職的甲斐沙耶香表示，20多年前未有新冠疫情已有這故事構思，想到大規模疫症令人類感到焦慮，擔心沒藥治療等，意外地跟新冠疫情相似，所以加速製作。她又謂最困難是塑造角色及對白，花了不少時間修改。她大讚戲中一人分飾兩角的井浦新，個性充滿神秘感，跟角色真嗣相似；水原希子的多重文化背景，也跟角色如出一轍。

《徒花》是甲斐沙耶香相隔5年的新作，她笑言最近聽到不少觀眾說「等太久」，她也不想讓大家久候，承諾下部作品不用等5年，因已有構思，題材算是《徒花》的延續，「《徒花》有幕真嗣被4面牆困着的場面，想拍一部講述如何跨越界限的電影，並想以女性為主角」。

身為日本少數女導演，甲斐沙耶香坦言曾受歧視，「一聽到是女導演，很多電影人，如製片、攝影師，都不願與我合作，尤其是製作短片的時期﹐試過多次遭歧視，我一個人跑到餐廳哭起來，但現在已改善許多，因為很多人看過我的作品」。甲斐沙耶香表示全靠鍥而不捨尋找願意合作者，才捱過這階段；她稱目前日本女導演比例還是偏少，大概只佔整體一成。看來日本要改善情况，還要走很長的路。

（即時娛樂）