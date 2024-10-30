《焚城》《破．地獄》聯合推出限量電影套票 11.1開售 (12:44)

面對近期低迷的電影市場，2部即將上映的港產大片，《焚城》和《破‧地獄》決定攜手打破沉悶，共同為香港電影圈注入強大能量！ 《焚城》及《破‧地獄》將聯合推出1000套限量電影套票，讓影迷用「兩票」支持香港電影。

套票包含《焚城》和《破‧地獄》各一張戲票，可在英皇及百老匯院線使用，售價為120元。11月1日中午12時，限量套票將於4間指定戲院開售，包括：英皇戲院銅鑼灣時代廣場、英皇戲院Plus+大圍圍方、百老匯MY CINEMA YOHO MALL，及百老匯GALA CINEMA（朗豪坊）。

《焚城》出品人兼監製的江志強先生表示：「香港電影市道的確低迷，但我相信只要電影人能夠拍出好作品，觀眾一定會入戲院欣賞。《焚城》是香港第一部災難鉅片，《破．地獄》則罕以殯儀業題材為背景，一文一武，兩部作品都銳意為香港電影開闢新天地。哪怕只能引領香港電影行前一小步，我們每次都會傾盡全力。今個11月，兩套電影『出生入死』，等大家入戲院欣賞。」

英皇電影營運總監兼《破‧地獄》聯合監製邱漢雄先生亦提到：「我們對這次合作充滿期待，也相信它會為香港電影業注入全新活力。《破‧地獄》以殯儀業作為背景，呈現出香港獨有的文化遺產，並對生命和死亡提出思考，而《焚城》則力圖為港產片開拓災難題材，為觀眾帶來新鮮感。隨著兩部電影豐富的題材與深刻的情感，希望能喚醒大家對香港電影的熱愛，走進戲院，支持港產片，攜手推動香港電影業的復興。」

2部電影背後的創作團隊緊密相連。《焚城》的導演潘耀明，同時擔任了《破‧地獄》的攝影指導，兩片在視覺效果上有相輔相成風格。潘耀明談及此次難得雙重創作經歷時表示：「無論是《焚城》的緊張災難場面，還是《破‧地獄》中的細膩情感，我都希望透過畫面，帶給觀眾更多震撼和感動，好幸運我有份參與這2部作品，而在2部戲的視覺方面，都盡力展現他們獨特風格，希望令觀眾更容易投入兩部電影中的世界。」他更呼籲影迷進戲院支持：「《焚城》和《破‧地獄》和都是香港電影人的心血之作，希望大家能夠進場觀賞，感受我們的熱誠和努力。」

《破‧地獄》導演陳茂賢則表示：「我認為這次《破‧地獄》與《焚城》的合作不僅是聯合宣傳，而是兩種創作語言的交流。電影對我來說，不僅是一種講故事的方式，更是一種與觀眾深層溝通的藝術。我們身處多元時代，希望這次合作，能透過2部電影聯合，展現出更廣闊視野，從不同層面探討生命複雜性，啟發觀眾從多角度思考生命與文化、人與城市之間聯繫。同時也希望此舉能喚起更多觀眾，對港產片的興趣和支持。我非常期待與潘耀明導演分享彼此創作熱情與思考，讓電影不止於畫面，而成為觀眾心靈的一次旅行。」

2部電影不僅題材嶄新，亦充滿香港元素。《焚城》探討電子廢物對香港影響，將災難電影帶入本地電影市場；而《破‧地獄》則以殯儀業為背景，以細膩情感故事，呈現香港獨有殯葬文化。2部作品各有社會議題，代表本地電影在新題材上不斷探索，在早前舉行的優先場中，《焚城》和《破‧地獄》亦贏得影迷與影評人的高度評價。

（即時娛樂）