巾幗4｜康華旗袍Look滲女人味 傳手持4個物業 進修投資課程增值 (13:19)

無綫台慶劇《巾幗梟雄之懸崖》昨晚（29日）播出第7集，劇情講述柴十七（黎耀祥飾）與七爺（胡定欣飾）再度鬧翻。

事緣向來看大紅姐（康華飾）不順眼的七爺，在與對方洽談房地產買賣生意時大耍機心，口裏說要將買入價提高至888萬大洋，實則是要令貪錢的大紅姐推卻其他潛在買家，之後再以拖字訣令大紅姐在別無選擇的情况下、以388萬大洋賤賣房子；七爺的無良及算死草，令柴十七亦看不過眼，與七爺大吵一場，狠批七爺「人無恥則無敵」之餘，並嬲爆慨嘆：「到今日我先徹頭徹尾知道呢個賤字點寫。」

現年52歲的康華保養得宜，昨晚出場時以一雙修長美腿入鏡，她為角色梳了古典波浪頭，並以兩大貴氣造型亮相，分別是暗紅色絨毛領大衣，及黑金長旗袍配毛毛披肩，眉頭眼額甚是霸氣，還夾雜嫵媚，女人味爆燈。

昨晚講數場口，是大紅姐原本佔盡上風，更搞小動作坐地起價；可惜七爺不是省油的燈，表面豪爽大幅加價，令大紅姐心猿意馬、更藏不住喜悅露市儈樣，但實則要利誘大紅姐親手打斷米路。最終知道自己慘遭玩弄的大紅姐，雖然已追不回金錢上的損失，但仍輸人不輸陣地，字字鏗鏘道出七爺詭計，期間不忘向七爺怒目而視。

康華劇中角色做生意雖然未夠精明，但現實中的她盛傳是圈中隱形小富婆，除早前被指斥資8位數買入一個5房單位外，2012年又傳她已買入2個荃灣單位打通自住，保守估計她現時手持4個物業。康華受訪時坦言喜歡「大紅姐」，除了因為角色性格有義氣，亦與自己有共通點，她笑言可能監製巧妙安排：「呢個角色都好接近平時嘅我，可能嘟嘟（方駿釗）知道我鍾意投資物業。」

康華坦言疫情後對投資興趣更濃，閒時進修投資課程，謙稱自己是初哥：「我仲係學習緊，唔係叻㗎，唔使開工時我會進修投資課程，除咗香港，都會投入（資）其他地方，當然拍戲係我first priority，始終我好鍾意做戲。」

康華大讚《巾幗4》梳化團隊專業，除了每位演員造型出色，細緻位也做得好：「呢個角色set頭需要好長時間，要梳成個半鐘。我記得第一次造型做咗個6個鐘，試咗好多次，嘟嘟每個細節位都好認真，連手指甲都揀咗好多次先至襯衫，我覺得公司拍嘢愈嚟愈認真，呢種認真精神令到演員更有士氣。」

（即時娛樂）