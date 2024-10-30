黑色月光｜曾躋身港姐12強 莫韻諰「尤物」上身 孖馬志威跳辣身舞 (13:43)

無綫台慶劇《黑色月光》昨晚（29日）播出第2集，處心積累18年復仇的Moon姐（楊茜堯飾），如願與當日強姦自己的「敗家二世祖」蔣基俊（馬志威飾）碰頭，並成功以「苦肉計」獲取蔣基俊及蔣哲賢（尹揚明飾）信任。

為了令公司起死回生，蔣哲賢安排蔣基俊與「王卓集團」主席卓昊天孫女卓慧雲（林夏薇飾）結婚，巧合的是，卓慧雲與Moon姐年輕時已認識。

昨晚焦點場口，是Moon姐安排杜思敏（莫韻諰飾）、以「美人計」埋蔣基俊身搜集黑材料；莫韻諰（Vincy）出場相當吸睛，一襲貼身超短裙夠吸睛、還「尤物」上身與馬志威跳辣身舞。

在劇中跳辣身舞渾灑自如的莫韻諰，私下是狂舞份子，Vincy受訪時感恩獲關注，笑言拍攝場口前，確實有點緊張，並全靠導演奇招解困，Vincy說：「一嚟就咁火辣、我一開始都唔係好放得開，但因為我好想呈現到角色嘅狀態，所以我都有係咁洗自己腦話：『我今日係性感特務』。導演喺現場有親身示範辣舞嘅眼神同姿態，令我輕鬆好多。」

Vincy是2021年香港小姐12強佳麗，當年與Vincy躋身12強的佳麗，合共有10人繼續選擇留在娛樂圈發展，包括「東張女神」陳懿德、梁菁琳，還有梁凱晴、邵初、關楓馨、王嘉慧、陳聖瑜（現名：陳星妤）、葉靖儀和宋宛穎，在劇集及綜藝方面亦有穩定的曝光。在加拿大完成大學課程的Vincy，曾任職模特兒，擁有纖腰的她，小學時期已是沙灘排球健將、曾參與不少國際賽事，加上熱愛健身，全盛時期弗到漏油。

至於楊茜堯昨晚除了繼續大玩「視后級眼神殺」，還示範「女強人」裝扮，她將厚厚的皮褸攝入西褲後，仍不覺半點臃腫，呈現女性曲線，令不少網民大讚。

（即時娛樂）