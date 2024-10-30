Boyscation Too｜Yiboh拒絕Kendrick 稱冇心動感覺 甜蜜約會分手收場 (14:48)

Yiboh雖然最終拒絕Kendrick，但仍送出最後的擁抱。（Viu提供圖片）

ViuTV真人騷《Boyscation Too》昨晚（29日）播出的一集，上一次約會看似甜蜜的Kendrick和Yiboh，今次來個大反轉，Yiboh竟然跟Kendrick提出要結束大家尚在經營中的關係。原來Yiboh經過上次約會，自己沉澱過後，始終對Kendrick缺少心動感覺。加上Yiboh曾跟Juzco和朋友到深圳玩了一日一夜，發覺相比起Kendrick，自己對Juzco更有感覺，所以覺得要第一時間跟Kendrick交代清楚。

被Yiboh拒絕的Kendrick坦言感心酸，不過對於不善表達的Yiboh，仍選擇跟自己坦白，至少覺得自己感受有被重視。Kendrick亦明白不合則去道理，覺得Yiboh能找到令自己心動和想認識更多的人，也替他開心。

自己嘗試跟Yiboh發展時，起碼有盡力和花心機，Yiboh亦接收到自己心意，也算沒遺憾。對於Kendrick冷靜地接受事實，Yiboh感到意外之餘，亦感激Kendrick對自己的體貼。最後Kendrick送了一張上次約會時2人的合照給Yiboh，希望從今以後，Yiboh的照片不再是只得另一半，而是有令Yiboh快樂的人在一起。

另外，昨晚輪到Calvin安排行程跟Jason約會。Calvin相約Jason到主題公園玩機動遊戲，更興奮地聲稱海盜船和過山車是必玩項目。Jason亦指自己愛玩機動遊戲，愈驚才愈好玩。不過之前表現興奮的Calvin在玩過山車時，卻不停表示「好驚」，反而要Jason安撫，Jason更藉機拖著Calvin手壯膽。

製作組請來Calvin一位從事模特兒工作的型男Wallace扮偶遇，測試Jason反應。Wallace亦非常忠於自己角色，經常穿插2人中間，雖然大家有點尷尬，但Jason還是落落大方，跟Wallace有傾有講。

玩海盜船期間，就算2人中間坐著Wallace，Jason亦毫不避忌繞過Wallace，搭著Calvin手給他勇氣和鼓勵。這甜蜜舉動，令Wallace覺得Jason關心Calvin，自己從旁觀者角度來看，認為他們可以在一起的概率大有7、8成。而Vinci亦指Wallace的出現，令Calvin看清楚原來自己也很緊張Jason，Jason的舉動影響了自己想法。

約會接近尾聲時，Jason忍不住直問Calvin會否希望最後能配對成功？但Calvin表示自己一直沒有想過這問題，還反問Jason一句「你覺得label重要咩？」Jason覺得Calvin回答得模棱兩可，認為Calvin只純粹享受跟自己相處的時間，不會作出「yes」或「no」的決定。Calvin這個回應，令Jason覺得2人的關係，仍處於再作考慮階段。

（即時娛樂）