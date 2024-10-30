東京直擊｜《雨中的慾情》成田凌自嘲心胸狹隘 李杏台南捱冷拍戲 (17:34)

中村映里子表示：「福子是一個開朗的角色，她愛自由的個性，跟我有些相似。」（蘇珮欣東京直擊/劇照）

《噬亡村》片山慎三執導台日合作電影《雨中的慾情》，11月29日在日本開畫，入圍第37屆東京國際電影節主競賽單元，今日在東京日比谷TOHO戲院舉行映後訪談會，主角《逃亡醫F》成田凌、《旅館花嫁》中村映里子及《可不可以，你也剛好喜歡我》台灣女星李杏現身。

《雨中的慾情》講述潦倒漫畫家義男（成田凌飾）窩居北町小鎮，對寡婦福子（中村映里子飾）一見鍾情，卻被小說家伊守（森田剛飾）捷足先登。伊守和義男一起創辦商場雜誌卻遇詐騙，背負周身債，伊守、福子與義男被迫展開同居生活。福子與伊守夜夜性愛，義男只能在暗處窺伺。

穿著淡粉紅西裝的成田凌表示《雨中的慾情》於早上9時多放映，笑言不太適合早上觀看，希望沒有嚇倒觀眾；又指電影主題圍繞愛情，或許看一次未能理解所有內容，呼籲觀眾正式上映時再看一遍。對於拍攝此片的困難，成田凌稱跟導演片山慎三合作本身很具挑戰，笑言與角色最相似之處是心胸狹隘但又想輕鬆生活，「對我來說最困難是他不彎曲手踭的跑步方式」；又稱「已投放靈魂完成我的部分，非常滿足！」

《雨中的慾情》改編自日本同名短篇漫畫，並在台南取景。首次參加東京影展的李杏表示，2017年透過電影活動認識片山慎三，促成今次合作。她稱片山準備充足，工作人員也很照顧她，拍攝幾乎沒什麼困難，但台南日夜溫差很大，凌晨時分會寒冷，「三月份凌晨兩三點拍攝，天氣非常冷，身為台灣人也受不住，看見中村小姐戲服單薄，真的很擔心她」。李杏又謂片山導演要求她眨眼慢一點，直言從沒有導演給她這樣的要求，可見導演拍攝很仔細。成田凌及中村映里子亦大表認同，後者稱早年曾參與片山導演另一電影的試鏡，雖然落選，但多年來一直留意對方作品，所以馬上答應演出《雨》片，「福子是一個開朗的角色，她愛自由的個性，跟我有些相似」。她又透露導演要求她在身上搽油。

（即時娛樂）