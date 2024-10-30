安樂影片老闆江志強億元製作《焚城》籲同業拍戲膽大心細 (21:18)

安樂影片公司總裁江志強，是當今影圈的中流砥柱之一，面對香港電影市道疲弱，仍努力不懈打逆境波，迎難而上出產港片，更親自出馬宣傳他監製的億元新片《焚城》。

江志強分析電影生意難做，包含各種因素影響，自己也不是超人，不懂得如何拯救電影業，抱住拍好電影為宗旨，相信一定有捧場客，始終觀眾需要娛樂，又鼓勵同業拍戲要膽大心細。導演潘耀明指拍《焚城》要克服種種難關，除了靠台前幕後共融合作，未來電影發展，栽培人才也是要訣。

由劉德華、莫文蔚、謝君豪、王丹妮和魏浚笙等合演的電影《焚城》，將於11月1日上映。導演潘耀明和監製江志強日前受訪，對於拍以輻射泄漏為題材的災難片，江志強表示香港電影要往上走，必需尋求新類型片種，因此他經常留意不同事物。

戲中有大量爆破、動作場面兼涉及很多人，導演潘耀明承認拍攝時有一定難度，指香港人煙稠密，可提供拍攝地方而又對市民大眾不造成影響的地方實在不多，例如戲中涉及回收場，看似簡單，但籌備時嘗試尋找，卻遇上不少障礙，他說：「原本計劃找很大地方，將所有場景放進去，整個拍攝進度便較為理想，可惜沒那麼大的地方，或者已作商業用途，當中碰到不同變化，這是該片最困難之處。其次是爆破場面，目前香港拍攝條例，晚上11時後，不可以有爆破和槍戰等拍攝影響民居，要在指定時間內完成，又要遠離民居，可能性真的很少，我們在這方面花了不少心思。」

問到拍攝期間有否發生意外？潘耀明表示一些小動作反而出意外，其中一場講述一班消防員，穿上黃金戰衣、戴上面具衝入火場，拍wide shot時，他覺得觀眾看不見他們面孔，建議用替身代替，但一班年輕演員參與性很強、很投入，很想親身上陣，其中林家熙（Locker）拍一個簡單從樓梯躍下鏡頭，不慎扭傷腳導致韌帶撕裂，休息了10幾日才重返劇組。

該片後期製作亦涉及大量電腦特技，製作費不菲，江志強拒透露埋單總數，只說：「總之過億元。」談到現在電影市道疲弱，之前有幾部大片，票房不似預期，損失慘重，會否擔心《焚城》難以歸本？江志強承認現在電影市道艱難，近年多部電影票房較預期收得少，觀眾亦愈來愈挑剔，不過他相信做好本分，將電影拍好，一定會有觀眾：「你問我擔不擔心蝕本？答案是好擔心！」

江志強表示其公司一向謹慎，開戲量並不多，量力而為：「安樂公司出品的電影由籌備至完成，每部都需時5、6年或以上，《焚城》也花了多年時間。我們的能力只能做到這個量，拍電影不是做製衣，一口氣車幾批衫，電影要慢慢製造出來。」

欲知專訪詳情，請留意明天（31日）明報娛樂版。

（即時娛樂）