MIRROR成員呂爵安(Edan)是出名的「妹控」,跟妹妹呂蕙如(小如豬)感情要好。昨天(30日)是小如豬的20歲生日,Edan聯同爸媽為她慶祝。Edan在社交平台分享照片,相中的他疑合照時向妹妹送吻,小如豬卻笑着望鏡擰歪面,向哥哥派檸檬,十分搞笑﹗Edan說︰「Happy birthday to my love. 謝謝妳20年前來到這個世界,thank you for always being there for me.」

(即時娛樂)