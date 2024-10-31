超強颱風康妮登陸台灣 劉德華台北小巨蛋首場演唱會取消 (16:18)

《今天...is the Day劉德華巡迴演唱會2024 -台北站》的主辦單位，宣布原定今晚在台北小巨蛋舉行的首場演唱會取消。（超級圓頂fb圖片）

超強颱風「康妮」吹襲台灣，台北市今天（31日）停班停課。劉德華原定今天起一連4日在台北小巨蛋舉行的《今天...is the Day劉德華巡迴演唱會》，今晚的頭場宣布取消。

主辦單位下午近3時在社交平台公布劉德華首場演唱會停辦消息︰「《今天...is the Day劉德華巡迴演唱會2024 -台北站》10月31日晚上7:30pm場次停辦公告。主辦單位超級圓頂接獲場地單位台北捷運公司通知，要求停辦10月31日晚上19：30場次。我們正積極和各單位討論本次演出期間可補辦今日取消之場次。針對所有的觀眾造成不便，我們深感抱歉，並將受理10月31日場次全額退票（免收退票手續費)，受理時間至11月06日（周三）晚上11點59分，相關退票及補辦等細節，將盡速於超級圓頂臉書粉絲專頁公告。」

主辦隨後表示將於11月2日中午12時進行補場︰「原定10月31日晚上7:30pm場次，經過各單位協調，確定將於11月2日中午12pm進行補辦（10:30am開放入場），請觀眾持原10月31日場次之票券及身份證入場，並依照原實名制票券上的座位號入座。若因延期無法到場之觀眾，實名制票券不得轉讓，10月31日場次將可全額退票（免收退票手續費)，受理時間至11月06日（週三）晚上11點59分，相關退票細節，我們將盡速於超級圓頂臉書粉絲專頁公告。」

（即時娛樂）