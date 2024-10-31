MIRROR再出小組歌 Ian柳應廷 邱士縉邱傲然遇職場欺凌 (16:26)

男團MIRROR推出由成員陳卓賢（Ian）、柳應廷（Jer）、邱士縉（Stanley）及邱傲然（Tiger）合唱的小組歌《吃腐肉的鷹》，曲風型格，跟過往MIRROR作品截然不同。Jer與Stanley及Tiger曾在MIRROR演唱會上以樂隊形式演出，3人夾Band夾上癮，這次找來陳蕾為小組度身訂做暗黑型格感覺的新歌。與陳蕾討論歌曲主題的時候，大家都很想以「禿鷹吃腐肉」這個自然生態對比一些社會現象，透過歌詞申訴，釋放憤怒！在編曲上，由於Jer一直恨有一首Red Hot Chili Peppers風格的作品，提供的參考資料也偏向這種風格，所以《吃腐肉的鷹》中的鼓聲也令歌曲滲着另類搖滾風味。

4子在MV中上演職場殘酷物語，Ian飾演的白領、Jer飾演的辦公室助理、Stanley飾演的保安員及Tiger飾演的清潔工，在辦公室內遇上各式各樣的職場欺凌。老闆不小心被蕉皮跣低，要找出原兇亦被擺上枱，結果決定來個大反擊，奪回主權，做自己的Boss。拍攝當日，Tiger以背心造型亮相，MV演員們都笑說從未見過如此帥氣的清潔工。Stanley與保安員的角色身分完美切合，成為大家的一大笑點。4人由麻甩打工仔造型轉換至西裝骨骨的大老闆，令現場工作人員心心眼，說他們有如電影《華爾街狼人》中的里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）。

雖然Ian當日身體不適，依然落力上陣。拍攝MV裏肆意破壞辦公室的一幕時，大家也毫不留力。現場不少道具被破壞，碎片四處飛彈，十分危險，幸沒人受傷，而且一take過完成，十分順利。

（即時娛樂）