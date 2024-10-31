東京直擊｜卓韻芝自編自導自演新作 講述跟婆婆相處故事 (16:26)

卓韻芝自編自導自演的《38.83》講述她與婆婆相處的故事。（蘇珮欣東京直擊）

香港導演關錦鵬、《濁水漂流》導演李駿碩及《送院途中》導演卓韻芝，今日（31日）出席第37屆東京國際電影節旗下招商展覽TIFFCOM研討會，同場還有《愛很自私》導演松永大司及日本電影製作人古賀俊輔。

研討會主題是「亞洲文化交流電影製作資助計劃」的得獎項目分享港日合作製作電影經驗。關錦鵬擔任製片、《愛很自私》日本導演松永大司執導、《濁水漂流》李駿碩編劇的《酒色男女》，以及《送院途中》卓韻芝執導的《38.83》兩部得獎劇本，分別獲得110萬美元《約850萬港元）資助開拍成電影。

《酒色男女》講述一段橫跨港日男女愛情故事。關錦鵬一早認識李駿碩，繼《但願人長久》後再次合作，他表示被《酒》片劇本角色吸引，結尾情節讓他看到喊，非常樂意擔任該片監製。

李駿碩則稱他很喜歡松永大司執導的《愛很自私》，他說：「對方來港出席電影活動時結識，對方表示想拍一部港日男女愛情故事，我們一拍即合，促成這次合作。」松永大司則大讚李駿碩，所寫的劇本他無法寫出來，而且他非常叻，精通所有資助計劃，幫電影找到資金。

卓韻芝自編自導自演的《38.83》講述她與婆婆相處的故事。卓韻芝表示電影明年開拍，會在日本取景，她說：「我經常與婆婆去日本旅行，日本是電影不可或缺的地方，再者，原來婆婆因為兒時曾與日本人工作，所以說得一口流利口語，我也是很後期才知道。」

（即時娛樂）