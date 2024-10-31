東京電影節｜廖子妤伙許恩怡為新戲造勢︰呢部戲對我意義重大 (16:41)

廖子妤（Fish）、許恩怡（Natalie）昨天（30日）出席電影《搖籃凡世》在第37屆東京國際電影節舉行的世界首映與分享座談會，《搖》片是一部人文關懷和女性議題相關的電影，電影於馬來西亞雪隆一帶取景，故事講述吉隆坡一所24小時營運的棄嬰保護艙，每一位女性志工日以繼夜地發揮「母性」天職，成為挽救初生嬰兒的搖籃手，但是她們過往卻同樣承受過性別不公的傷害。

首映禮後觀眾反應非常熱烈，並紛紛向導演及演員們提問。Natalie在戲中飾演一名被歧視與欺凌的懷孕少女，首次看到電影成品的她說︰「我一年前拍攝嘅時候，已經覺得自己好了解個角色，今次第一次坐喺戲院、以觀眾嘅角度去睇成套戲，加埋剪接、音樂、調色等，就覺得自己對故事講嘅一啲社會問題有再探入啲嘅了解，團隊真係好勁，Fish好犀利，每一個群演都好厲害！」今年已是Natalie第3年參加東京電影節，她別有一番體會︰「今次嚟電影節，感受到電影真係一種國際嘅語言，上年同《但願人長久》嘅團隊嚟到，係以香港嘅背景嚟探索，探討毒品嘅一啲主題。今次就係用馬來西亞嘅背景嚟探索女性、宗教同文化嘅故事，所以今次有得嚟東京電影節分享我哋嘅作品，真係好榮幸。最有趣嘅地方係同劇組嘅人一齊嚟到電影節，見到佢哋嘅感覺就好似喺學校出面見到老師，大家都打扮得好靚，同拍攝期間見到嘅大家完全唔同，成件事好完美。好多謝日本觀眾，佢哋係第一個睇呢套戲嘅，請大家多多支持！」

Fish看過電影後感到非常安心：「呢部電影對我嘅意義係非常之重大，因為呢部電影係我相隔12年之後再次返到馬來西亞，演番馬來西亞人嘅一部電影，除此之外佢仲係一部港、馬合作嘅一部電影，除咗Natalie外，袁富華、攝影師同剪接師等都係香港人。香港同馬來西亞都係我屋企，所以好期待除咗喺馬來西亞之外，都將呢部電影帶到去其他地方，讓大家一睹馬來西亞文化。噚日睇完之後，我都放鬆咗少少，因為近年拍唔少商業電影，都少咗拍一啲文藝向嘅電影，佢哋嘅節奏會好唔同，自己都調節咗一啲演法，戲入面我做番一個馬來西亞人，講廣東話、英文都要用番馬來西亞口音去講，要pick up番有啲難度，睇完都滿意自己表現。好開心今次可以同張吉安導演、Natalie合作，因為呢部戲我多咗Natalie呢個好朋友，我哋可以話係忘年之交，因為我大佢10幾年，佢成日癲癲得得，但其實佢係好成熟嘅一個女仔，有佢喺度都令我幾安心。」

（即時娛樂）