東京直擊｜《破‧地獄》主演跟日本戲迷交流 黃子華學死人化妝 難忘「執骨」場面 (17:15)

許冠文表示他沒有為電影做資料搜集，因為他怕鬼，所有資料都是由導演負責搜集。（蘇珮欣東京直擊）

有觀眾問演員透過電影學習到什麼？黃子華稱學習到為死人化妝及換衫，並說：「還知道了在香港做這個工作，可以收幾多錢！」（蘇珮欣東京直擊）

黃子華﹑許冠文﹑衛詩雅和朱栢康，聯同《破．地獄》導演陳茂賢，出席位於東京日比谷某戲院的見面活動。（蘇珮欣東京直擊）

由黃子華﹑許冠文﹑衛詩雅及朱栢康合演的電影《破‧地獄》，入選第37屆東京國際電影節世界焦點單元，編導陳茂賢、黃子華、許冠文、衛詩雅親身到當地與影迷交流。

昨晚（30日）4人出席位於東京日比谷一間戲院見面活動，戲院內大批觀眾為居日港人前來捧場。黃子華不失搞笑本色，用日語打招呼：「我是在《破．地獄》飾演道生的黃子華，大家好，多謝。」許冠文則指大家剛剛看完電影，應該要先思考一下，許冠文說：「大家平靜了沒有？平靜了才可以傾偈。」台下即有觀眾用廣東話回應：「見到你們，無法平靜下來」。

介紹電影時，陳導演表示疫情期間，他失去了很多親友，因為出席了許多不同形式葬禮，啟發他拍攝這部作品，他說：「那段時間經歷人生低潮，面對生離死別，感到不捨，如何去接受生老病死，對在生的人很重要。」當大會翻譯員發言時，黃子華悄悄對陳導演說：「我好像聽得懂日語。」十分搞笑。

有觀眾問他們透過電影學習到什麼？黃子華稱學習到為死人化妝及換衫，並說：「還知道了在香港做這個工作，可以收幾多錢！」許冠文稱其角色不善辭令，個性嚴肅，跟他本人完全相反，所以要學習如何演出來。衛詩雅則稱她學會了「破地獄」儀式及急救。

黃子華談到電影初段，有一幕幫土葬先人「執骨」場面，電影殯儀顧問告訴他，某次開棺後，發現屍身仍在腐化中：「那陣臭味強烈到，可能遠至京都都可以聞到。」子華坦言每拍一場戲也在長知識，並爆出金句：「死亡必發生，但也很陌生」。

許冠文表示他沒有為電影做資料搜集，因為他怕鬼，所有資料都是由導演負責搜集。接着陳導演解釋他花1年半時間做資料搜集，又大談「破地獄」儀式是香港非物質文化遺產，但因為內容篇幅過長，子華擔心翻譯員應付不來，即提醒陳導演精簡說話，場面搞笑。

衛詩雅透露小時候看到破地獄儀式，只覺得好厲害，拍攝完才知道每個步驟都有意思，如9塊瓦磚代表9層地獄，捧着神主牌跳水圈，是帶故人離開地獄。另外，有份演出的朱栢康驚喜現身見面活動，還化身「臥底」坐在觀眾席，暗中觀察觀眾對電影的反應。

（即時娛樂）